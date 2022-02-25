Кіберполіція створила Telegram-бот для повідомлень про російські мітки на дорогах

Зображення у вигляді хрестів і кіл допомагають окупантам орієнтуватися ночами, просуваючись углиб України.

Кіберполіція створила Telegram-бот, за допомогою якого українці можуть повідомляти про мітки російських військ на дорогах. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Бот під назвою "Народний месник" (ім'я користувача: @ukraine_avanger_bot) приймає повідомлення від користувачів, щоб заважати окупантам, які залишають спеціальні мітки. Будь-яка людина може сфотографувати ці мітки та відправити їх поліцейським разом із геотегом, їхнє розташування потім додадуть в єдину базу даних у сервісі Google Maps.

Фото: Скриншот

"Бот створений для повідомлення підрозділів Національної Поліції України про особливі позначки на дорогах і контроль за пересуваннями загарбницьких сил РФ", — наголошується в Телеграм.

Раніше Укравтодор показав мітки, які російські війська малюють на дорогах, і закликав знищувати їх. У відомстві пояснили, що кола та хрести допомагають окупантам орієнтуватися вночі. Щоб завадити їм, можна засипати зображення землею, заливати смолою чи замальовувати фарбою. Крім того, можна повідомити про позначки Національної поліції за гарячою лінією 102.

25 лютого поліція попросила українців знищувати маячки, які допомагають російській авіації прицілюватися для завдання ударів. Крім того, правоохоронці розповіли, що ворожі агенти малюють спеціальні мітки на будинках, мостах і дорогах — їх також слід знищувати або інформувати силовиків про них.

Писали також, що 25 лютого російські війська рухаються в Україну з Білорусі. Як заявив Генштаб ЗСУ, окупантам вдалося захопити місто Конотоп у Сумській області, почалися бої за Мелітополь.