Киберполиция создала Telegram-бот для сообщений о российских метках на дорогах

Изображения в виде крестов и кругов помогают оккупантам ориентироваться по ночам, продвигаясь вглубь Украины.

Киберполиция создала Telegram-бот, с помощью которого украинцы могут сообщать о метках российских войск на дорогах. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Бот под названием "Народний месник" (имя пользователя: @ukraine_avanger_bot) принимает сообщения от пользователей, чтобы мешать оккупантам, оставляющих специальные метки. Любой человек может сфотографировать эти метки и отправить их полицейским вместе с геотегом, их местоположение затем добавят в единую базу данных в сервисе Google Maps.

Фото: Скриншот

"Бот создан для уведомления подразделений Национальной Полиции Украины об особых отметках на дорогах и контроле за передвижениями захватнических сил РФ", — отмечается в Телеграм.

Ранее Укравтодор показал метки, которые российские войска рисуют на дорогах, и призвал уничтожать их. В ведомстве объяснили, что круги и кресты помогают оккупантам ориентироваться ночью. Чтобы помешать им, можно засыпать изображения землей, заливать смолой или зарисовывать краской. Кроме того, можно сообщить о метках Национальной полиции по горячей линии 102.

25 февраля полиция попросила украинцев уничтожать маячки, которые помогают российской авиации прицеливаться для нанесения ударов. Кроме того, правоохранители рассказали, что вражеские агенты наносят специальные метки на дома, мосты и дороги — их также следует уничтожать или информировать силовиков.

Писали также, что 25 февраля российские войска двигаются в Украину из Беларуси. Как заявил Генштаб ВСУ, оккупантам удалось захватить город Конотоп в Сумской области., начались бои за Мелитополь.