Украинцев просят помешать врагу прицелиться

Полиция показала, как выглядят маяки, которые нужно уничтожать. О метках для авиации просят сообщать в тероборону.

Ровенская полиция опубликовала фото маяков наведения и попросила граждан уничтожать их при обнаружении или сообщать о находках.

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122-ая отдельная бригада территориальной обороны города Киева просит горожан сообщать о метках, которые агенты врага наносят на домах, дорогах, мостах. Метки нужно сфотографировать и отправить сообщение в группу теробороны в Facebook.

"А дальше ваши фото проанализируют, запишут куда нужно. И скажут об этой метке кому нужно", — сказано в сообщении 112-ой бригады.

Напомним, в НАТО заявили, что не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Глава Минобороны Британии заявил, что самолеты НАТО могут быть втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты.

Ранее Фокус сообщал о том, что аэродром Гостомель отбили у российских войск. Российский десант потерпел поражение.