НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, – глава Минобороны Британии

По словам британского политика, Путин также может развернуть тактическое ядерное оружие против нашей страны.

В НАТО исключают возможность введения Альянсом бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает The Telegraph. Министр сомневается, что НАТО установит бесполетную зону над Украиной из-за риска того, что в таком случае НАТО будет втянуто в войну с Россией.

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"Его (Путина — ред.) не остановит группа самолетов НАТО над Украиной. На самом деле в таком случае самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 Вашингтонского договора", – сказал Хэппи.

Отметим, статья 5 договора НАТО устанавливает принцип коллективной обороны: каждый член Альянса обязуется защищать другого от нападения.

Глава Кремля Владимир Путин также может применить тактическое ядерное оружие против Украины, заявил министр вооруженных сил Великобритании.

"В Беларуси развернуты ракетные комплексы… которые способны доставлять тактические ядерные боеголовки, как ядерное оружие поля боя", — сказал министр.

Он также отметил, что это "не те межконтинентальные баллистические ракеты, которые угрожают Парижу, Лондону, Вашингтону".

Хиппи также подчеркнул, что НАТО усилит поддержку своих членов в Восточной Европе, добавив, что речь идет "о том, чтобы сделать линию на карте вокруг стран НАТО еще толще".

По его словам, Альянс сосредоточится на усилении поддержки своих членов в Восточной Европе, речь идет "о том, чтобы провести линию на карте вокруг стран НАТО еще более толстой — стран Балтии, Польши, Румынии, некоторых Балканских. Путин должен знать, что статья 5 является священной.

Также на вопрос журналиста, будут ли британские войска размещены в Украине, Хиппи ответил, что нет.

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