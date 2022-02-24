США могут ответить России масштабными кибератаками и отключением электросетей

Президенту США Джо Байдену предложили список вариантов кибератак, чтобы помешать войскам РФ продолжать наступление на территорию Украины.

Представленные варианты включают в себя отключение интернета, электричества по всей России и остановку поездов на ходу. Об этом сообщает NBC News.

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Американская разведка и киберподразделение армии США предлагают использовать американское кибероружие в масштабах, которые прежде никогда даже не обсуждались.

В числе возможных мер противодействия российской агрессии: отключение интернет-соединения, электроэнергии по всей России. Более того, киберэксперты могут нанести удар по железнодорожной инфраструктуре и таким образом помешать России поставлять вооружение.

Однако окончательное решение в этом вопросе пока не принято.

"Можно сделать все, что угодно — замедлить ход поездов или добиться того, чтобы поезда сходили с рельсов", — сообщил один из источников издания.

Отмечается, что подобные санкционные меры могут применяться вне зависимости от того, решится ли Россия на ответные кибератаки.

Вместе с тем, большинство из обсуждающихся вариантов кибератак не носят разрушительный характер — чтобы это не рассматривалось как акт агрессии в отношении России.

Идея в том, чтобы навредить коммуникационным сетям, а не людям.

Независимо от того, как эти действия будут классифицироваться с юридической точки зрения — как секретные военные операции, или как-либо иначе, — США не будут публично признавать, что подобное с их стороны имело место. В эти операции будут вовлечены Киберкомандование США, АНБ, ЦРУ и прочие военные ведомства.

Надо сказать, что в правительстве США нет единого мнения насчет таких мер: одни опасаются дальнейшей эскалации, другие же призывают к решительному ответу в киберпространстве.

"Любое применение кибероружия в качестве возмездия России за вторжение в Украину станет поворотным, поскольку прежде подобные операции, главным образом, проводились для сбора данных, информационных кампаний и, в частности, в контртеррористических целях", — пишет СМИ.

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