США можуть відповісти Росії масштабними кібератаками та відключенням електромереж

Президенту США Джо Байдену запропонували список варіантів кібератак, щоб завадити військам РФ продовжувати наступ на територію України.

Представлені варіанти включають відключення інтернету, електрики по всій Росії й зупинку потягів на ходу. Про це повідомляє NBC News.

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Американська розвідка і кіберпідрозділ армії США пропонують використовувати американську кіберзброю в масштабах, які раніше навіть не обговорювали.

Серед можливих заходів протидії російській агресії: відключення інтернет-з'єднання, електроенергії по всій Росії. Щобільше, кіберексперти можуть завдати удару по залізничній інфраструктурі й так завадити Росії постачати озброєння.

Проте остаточне рішення в цьому питанні поки що не ухвалили.

"Можна зробити все, що завгодно: уповільнити хід поїздів або добитися того, що потяги сходитимуть з рейок", — повідомило одне з джерел видання.

Зазначають, що такі санкційні заходи можуть застосовувати незалежно від того, чи зважиться Росія на кібератаки у відповідь.

Водночас більшість з варіантів кібератак, які обговорюють, не мають руйнівного характеру — щоб це не розглядали як акт агресії щодо Росії.

Ідея в тому, щоб нашкодити комунікаційним мережам, а не людям.

Незалежно від того, як ці дії класифікуватимуть з юридичного погляду — як секретні військові операції, чи якось інакше, — США не визнаватимуть публічно, що робили щось подібне. В ці операції залучать Кіберкомандування США, АНБ, ЦРУ та інші військові відомства.

Треба сказати, що в уряді США немає єдиної думки щодо таких заходів: одні побоюються подальшої ескалації, інші закликають до рішучої відповіді в кіберпросторі.

"Будь-яке застосування кіберзброї як відплата Росії за вторгнення в Україну стане поворотним, оскільки раніше подібні операції, головним чином, проводилися для збору даних, інформаційних кампаній і, зокрема, з контртерористичною метою", — пише ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що кремлівські сайти зазнали хакерських атак. Неможливо зайти деякі урядові вебресурси, зокрема Уряди РФ, Держдуми й президента.