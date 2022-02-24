Державні сайти РФ атакували хакери: що відомо

Наразі неможливо отримати доступ до вебресурсів Уряду, Держдуми та президента РФ.

На низку сайтів російських відомств, швидше за все, йде ДДОС-атака. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Редактори Фокусу перевірили інформацію. На момент написання новини до сайтів kremlin.ru, duma.gov.ru та government.ru немає доступу — вони не завантажуються.

Телеграм-канал Baza повідомляє, що на сайти відбувається DDoS-атака. Це атака на обчислювальну систему з метою створення таких умов, за яких користувачі не зможуть отримати доступ до сайту, або цей доступ буде утруднений.

Фокус намагається дізнатися деталі. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше ми повідомляли, що українські айті-фахівці створили ресурс для координацій акцій протесту проти вторгнення РФ в Україну по всьому світу.