Вторгнення Росії в Україну: айтішники створили сайт для координації протестів по всьому світу

На сайті stopputin.net можна зазначити, де і коли планується акція протесту проти воєнних дій РФ та території України.

Володимир Фленц, керівник ГО "Електронна демократія", повідомив у Facebook про ресурс, що дозволяє спланувати акцію протесту проти вторгнення РФ в Україну, а також перерахувати кошти фондам та організаціям, які допомагають українській армії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

"Для моїх друзів за кордоном. Поширюйте цей сайт для координації протестів у вашій країні, вашому місті. Позначайте друзів у коментарях. Додайте час та місце протесту у вашому місті!", — написав Володимир.

У коментарі Фокусу він розповів, що Фленц зазначив, що ідеологом проєкту stopputin.net є він, а також співробітник компанії Google Сергій Кіщенко.

"Нам допомагали співробітники Google, а також інших компаній із Кремнієвої долини", — зазначив Володимир.

На сайті вже зареєстровані акції у США, Канаді, країнах Європи, Австралії, Новій Зеландії. На момент написання матеріалу зареєстрованих акцій 41.

На сайті також можна зробити донат в одну з організацій: Повернись живим, Nova Ukraine, Razom.