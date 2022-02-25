НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною, – голова Міноборони Британії

За словами британського політика, Путін також може розгорнути тактичну ядерну зброю проти нашої країни.

У НАТО відкидають можливість запровадження Альянсом безпольотної зони над Україною. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, повідомляє The Telegraph. Міністр сумнівається, що НАТО встановить безпольотну зону над Україною через ризик того, що НАТО буде втягнуто у війну з Росією.

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"Його (Путіна — ред.) не зупинить група літаків НАТО над Україною. Насправді в такому разі літаки будуть втягнуті у повітряний бій, внаслідок якого вони будуть збиті. Це буде момент для застосування статті 5 Вашингтонського договору", – сказав Гіппі.

Зазначимо, стаття 5 договору НАТО визначає принцип колективної оборони: кожен член Альянсу зобов'язується захищати іншого від нападу.

Глава Кремля Володимир Путін також може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, заявив міністр збройних сил Великої Британії.

"У Білорусі розгорнуто ракетні комплекси… які здатні доставляти тактичні ядерні боєголовки, як ядерну зброю поля бою", — сказав міністр.

Він також зазначив, що це "не ті міжконтинентальні балістичні ракети, які загрожують Парижу, Лондону, Вашингтону".

Гіппі також підкреслив, що НАТО посилить підтримку своїх членів у Східній Європі, додавши, що йдеться "про те, щоб зробити лінію на карті навколо країн НАТО ще товщою".

За його словами, Альянс зосередиться на посиленні підтримки своїх членів у Східній Європі, йдеться "про те, щоб провести лінію на карті навколо країн НАТО ще товстішою — країн Балтії, Польщі, Румунії, деяких Балканських. Путін має знати, що стаття 5 є священною".

Також на запитання журналіста, чи будуть британські війська розміщені в Україні, Гіппі відповів, що ні.

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