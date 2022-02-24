Аэродром Гостомель отбили у российских войск, но бои продолжаются
Российский десант потерпел поражение. Украинские защитники продолжают отстаивать границы.
24 февраля стало известно, что территорию аэродрома Гостомель освободили от вражеских войск РФ. Теперь продолжается зачистка врагов, которые разбежались по полям и лесам.
Информацию об освобождении аэропорта в Гостомеле подтвердил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром Гостомель нурсами (неуправляемые авиационные ракеты — ред.), после чего высадились, и зачистили аэродром от врага", — написал Геращенко.
По словам советника Министра внутренних дел, выжившие российские десантники разбежались по окрестным лесам и полям. Как уточнил Геращенко, вскоре появится информация от ВСУ.
Но ситуация изменилась спустя 20 минут после заявления Геращенко. Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщает:
"В Гостомеле активными действиями Вооруженных Сил Украины не дали взорвать основные силы десанта врага в Гостомеле. Продолжается бой с передовой группой, понесшей потери после огневого поражения", — идется в сообщении.
Утром 24 февраля российские войска напали на Украину и почти сразу понесли потери. Так, под Черниговом взвод разведчиков из РФ сдался в плен украинским военным, а город Счастье полностью вернулся под контроль Украины. Также замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Сумах украинские защитники нанесли поражение российским вражеским войскам.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что ветеран ВСУ Юрий Касьянов еще 19 января сообщил о том, что Россия в первые часы после нападения захватит аэродром Гостомель.