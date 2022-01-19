Россия в первые же часы захватит аэродром Гостомель, - Касьянов

Эксперт считает, что полномасштабное наступление России может быть быстрым, но легким оно не будет.

В случае нападения России, фронт будет проходить везде. Россия будет наносить воздушные и ракетные удары по всей территории Украины, по всем военным объектам, объектам инфраструктуры, дорогам, мостам и аэропортам. Сухопутные войска будут иметь цель захватить главные украинские города, транспортные развязки, военные базы и склады, а также отрезать от основных сил группировку украинских военных на Донбассе. Вероятен сценарий с захватом аэродромов, например в Гостомеле. Об этом рассказал ветеран ВСУ, блогер, руководитель в A.Drones Юрий Касьянов, сообщается в материале Фокуса.

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"Очень вероятен сценарий с высадкой воздушных десантов, захватом аэродромов, скажем, в Гостомеле, и открытием воздушного моста для переброски российских аэромобильных войск под Киев", — рассказал Юрий Касьянов

[ + – ] Гостомель — поселок городского типа в 33 км от Киева. В Гостомеле располагается международный грузовой аэродром "Антонов".

Россия имеет большое преимущество над Украиной в техническом оснащении армии, количестве военных и материальных ресурсах для осуществления атаки на Украину.

Также Россия может обстреливать украинские базы в тылу ракетами и обстреливать украинские территории авиацией, но у них нет главного — боевого духа, потому что российские военные не уверены в правоте своего дела. Российская армия понесет большие потери и быстро разложится морально. В этом и преимущество украинской армии, потому что военные имеют опыт и хорошо понимают, что и кого защищают, считает Касьянов.

"Победить таких бойцов в бою трудно, а удержать территорию, на которой живут свободные люди – невозможно", — сказал эксперт.

По словам Юрия Касьянова, Украина не сможет победить войну в воздухе, потому что украинские военно-воздушные силы несопоставимы с силами России численно и технически. Но за счет грамотного спланированного сосредоточения сил и командования этими силами, противник может понести потери в авиатехнике.

Важно опасаться трусости и предательства высшего военно-политического руководства страны, а также некомпетентности командиров среднего звена. По словам Касьяна, это самые большие враги для украинской армии.

Эксперт считает, что сейчас важно подготовить войска к защите: рассредоточить сухопутные силы, вывезти боеприпасы с больших складов, вывести войска с пунктов постоянной дислокации, подготовить надежные укрытия для военных и техники, обеспечить защиту силами противовоздушной обороны (ПВО — ред.) важных государственных объектов и коллапсу в больницах, на дорогах и энергетической системы.

Напомним,ранее Фокус писал, что боевики на Донбассе готовят провокацию на Крещение. 19 января российские оккупационные войска готовят обстрел верующих в Петровском районе Донецка, что позволит обвинить украинских военных в нападении во время религиозного праздника. Именно этот повод будет использован для вторжения российских вооруженных сил на территорию Украины.