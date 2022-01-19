Росія в перші години захопить аеродром Гостомель, — Касьянов

Експерт вважає, що повномасштабний наступ Росії може бути швидким, але легким він не буде.

У разі нападу Росії фронт буде проходити скрізь. Росія завдаватиме повітряних і ракетних ударів по всій території України, по всіх військових об'єктах, об'єктах інфраструктури, дорогах, мостах і аеропортах. Сухопутні війська матимуть на меті захопити головні українські міста, транспортні розв'язки, військові бази та склади, а також відрізати від основних сил угруповання українських військових на Донбасі. Імовірний сценарій із захопленням аеродромів, наприклад, у Гостомелі. Про це розповів ветеран ЗСУ, блогер, керівник в A.Drones Юрій Касьянов, повідомляється в матеріалі Фокуса.

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"Дуже ймовірний сценарій із висадкою повітряних десантів, захопленням аеродромів, скажімо, у Гостомелі, та відкриттям повітряного мосту для перекидання російських аеромобільних військ під Київ", — розповів Юрій Касьянов

[ + – ] Гостомель – селище міського типу за 33 км від Києва. У Гостомелі розташований міжнародний вантажний аеродром "Антонов".

Росія має велику перевагу над Україною в технічному оснащенні армії, кількості військових та матеріальних ресурсів для здійснення атаки на Україну.

Також Росія може обстрілювати українські бази в тилу ракетами та обстрілювати українські території авіацією, але вони не мають головного — бойового духу, бо російські військові не впевнені в правоті своєї справи. Російська армія зазнає великих втрат і швидко розкладеться морально. У цьому й перевага української армії, бо військові мають досвід та добре розуміють, що і кого захищають, вважає Касьянов.

"Перемогти таких бійців у бою важко, а утримати територію, на якій мешкають вільні люди – неможливо", — сказав експерт.

За словами Юрія Касьянова, Україна не зможе перемогти війну в повітрі, тому що українські військово-повітряні сили непорівнянні із силами Росії чисельно та технічно. Але за рахунок грамотного спланованого зосередження сил та командування цими силами, противник може зазнати втрат в авіатехніці.

Важливо побоюватися боягузтва та зради вищого військово-політичного керівництва країни, а також некомпетентності командирів середньої ланки. За словами Касьянова, це найбільші вороги для української армії.

Експерт вважає, що наразі важливо підготувати війська до захисту: розосередити сухопутні сили, вивезти боєприпаси з великих складів, вивести війська з пунктів постійної дислокації, підготувати надійні укриття для військових та техніки, гарантувати захист силами протиповітряної оборони (ППО – ред.) важливих державних об'єктів і колапсу в лікарнях, на дорогах та в енергетичній системі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що бойовики на Донбасі готують провокацію на Водохреще. 19 січня російські окупаційні війська готують обстріл вірян у Петрівському районі Донецька, що дозволить звинуватити українських військових у нападі під час релігійного свята. Саме ця нагода буде використана для вторгнення російських збройних сил на територію України.