Бойовики на Донбасі готують провокацію на Водохреще, — Мінінформполітики (інфографіка)

Водойму "Цегляна", де пройдуть хрещенські купання, хочуть обстріляти з шахти ім. Челюскінців, а її саму після злочину мають намір підірвати.

19 січня російські окупаційні війська готують обстріл вірян у Петрівському районі Донецька, що дозволить звинуватити українських військових у нападі під час релігійного свята. Саме цей привід буде використаний для вторгнення російських збройних сил на територію України, повідомляє Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформполітики України.

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Провокаційний обстріл відбудеться під час Водохрещі на ставку "Цегляний" у Петрівському районі Донецька, повідомляють експерти Центру. Вогонь по вірянах вестиметься, можливо, з опорного пункту окупантів, розташованого на шахті ім. Челюскінців. Він знаходиться менше, ніж за два кілометри від водойми.

"Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються включити головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює", — йдеться в повідомленні. Свідченням цього є тестове увімкнення вентилятора на кілька годин, який окупанти провели 15 січня.

Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. Весь комплекс провокацій стане достатнім приводом для початку повномасштабного вторгнення російської армії та початку активних бойових дій.

16 січня один із британських політиків заявив, що інтервенція РФ в Україну почнеться в найближчі кілька днів і запобігти їй не можна. Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету Великобританії з оборони заявив, що НАТО раніше мав можливість розмістити в Україні достатньо військової техніки і своїх солдатів, щоб уникнути російського вторгнення. Але тепер подальший розвиток подій залежить лише від Путіна, і наступного тижня стане зрозумілим, чим усе це закінчиться.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія підготувала групу бойовиків, щоб спровокувати вторгнення в Україну. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.