Вторгнення в Україну почнеться в найближчі кілька днів, запобігти не можна, — британський політик

Тільки президент Путін знає, що він збирається робити далі, все вирішиться наступного тижня.

Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету Великобританії з оборони заявив, що боїться, що вторгнення неминуче і невідворотне. "Ми загнали президента Путіна у кут, залишивши йому лише один вихід".

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Дещо раніше США та Великобританія відкинули вимоги Кремля накласти вето на вступ до НАТО колишніх радянських республік. Вони також відмовилися виводити натовські війська зі Східної Європи. Про це повідомляє видання Dailymail.

[ + – ] Поряд із військами, вже розташованими вздовж кордону, останніми днями в регіон було направлено більше російських літаків, а супутникові фотографії підтвердили розташування імпровізованих військових шпиталів.

Путін сам себе загнав у кут. Після того, як НАТО відмовилося підкоритися його загрозам, варіант залишився лише одним, додав Еллвуд.

На думку Елвуда, НАТО раніше мала можливість розмістити в Україні достатньо військової техніки і своїх солдатів, щоб уникнути російського вторгнення. Але тепер подальший розвиток подій залежить лише від Путіна, і наступного тижня стане зрозумілим, чим усе це закінчиться.

Принаймні президентові Путіну довелося б подумати двічі, перш ніж розпочинати пряму агресію проти української держави. Але країни-члени НАТО цього не зробили, вважає голова парламентського комітету Великобританії з оборони.

Вчора міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких видно, як бронетехніку та інше військове обладнання завантажують у потяги. Кремль назвав це "інспекційними навчаннями", на яких відпрацьовуватимуть розгортання військ на великих відстанях.

Американський військовий аналітик Роб Лі сказав, що це, ймовірно, прикриття для військ, які вирушають у бік українського кордону.

Поряд із сухопутними військами, помічено зосередження вздовж українського кордону російських військових літаків, які здійснюють польоти над регіоном. Супутникові знімки також підтверджують розгортання військових шпиталів — це ознака можливого початку великої воєнної операції.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекидає на схід "Іскандери", ймовірно, до українського кордону. Це оперативно-тактичні ракетні комплекси, які здатні використовувати ракети з ядерними боєголовками.

Радник Байдена з національної безпеки Джек Салліван попереджає: Росія підготувала спеціальну групу бойовиків і використовує її в ОРДЛО під виглядом українських військ, щоб отримати привід для повномасштабного вторгнення.