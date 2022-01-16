Вторжение в Украину начнется в ближайшие несколько дней, предотвратить нельзя, - британский политик

Только президент Путин знает, что он собирается делать дальше, все решится на следующей неделе

Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета Великобритании по обороне заявил, что боится, что вторжение неизбежно и неотвратимо. "Мы загнали президента Путина в угол, оставив ему только один выход".

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Немногим ранее США и Великобритания отвергли требования Кремля наложить вето на вступление в НАТО бывших советских республик. Они также отказались выводить натовские войска из Восточной Европы. Об этом сообщает издание Dailymail.

[ + – ] Наряду с войсками, уже расположенными вдоль границы, в последние дни в регион было направлено больше российских самолетов, а спутниковые фотографии подтвердили расположение импровизированных военных госпиталей.

Путин сам себя загнал в угол. После того, как НАТО отказалось подчиниться его угрозам, вариант остался только один, добавил Эллвуд.

По мнению Эллвуда, у НАТО была ранее возможность разместить в Украине достаточно военной техники и своих солдат, чтобы избежать российского вторжения. Но теперь дальнейшее развитие событий зависит только от Путина, и на следующей неделе станет понятно, чем все это закончится.

Во всяком случае, президенту Путину пришлось бы подумать дважды, прежде чем начинать прямую агрессию против украинского государства. Но страны НАТО этого не сделали, считает председатель парламентского комитета Великобритании по обороне.

Вчера министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как бронетехнику и другое военное оборудование грузят в поезда. Кремль назвал это "инспекционными учениями", на которых будут отрабатывать развертывание войск на больших расстояниях.

Американский военный аналитик Роб Ли сказал, что это, вероятно, прикрытие для войск, которые отправляются в сторону украинской границы.

Наряду с сухопутными войсками, замечено сосредоточение вдоль украинской границы российских военных самолетов, которые совершают полеты над регионом. Спутниковые снимки также подтверждают развертывание военных госпиталей — это признак возможного начала большой военной операции.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебрасывает на восток "Искандеры" — вероятно, к украинской границе. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, способные использовать ракеты с ядерными боеголовками.

Советник Байдена по национальной безопасности Джек Салливан предупреждает: Россия подготовила специальную группу боевиков, и использует ее в ОРДЛО под видом украинских войск, чтобы получить повод для полномасштабного вторжения.