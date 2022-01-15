Россия перебрасывает "Искандеры", вероятно, к украинской границе, — CIT

На видео, снятых на Дальнем Востоке и в Свердловской области, запечатлены ракетные комплексы, накрытые брезентом.

По меньшей мере из двух бригад Восточного военного округа РФ производится переброска "Искандер-М". Под видео, на которых запечатлено перемещение военной техники, говорится о том, что оперативно-тактические ракетные комплексы направляются "в Украину". Об этом в субботу, 15 января, сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

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11 января пользователь Twitter опубликовал видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, на котором пользователи сети опознали комплекс 9К720 "Искандер-М".

Похожие кадры были сняты в Свердловской области — они появились в сети 13 января.

Помимо этого на последнем видео видны, предположительно другие машины "Искандер-М" — 9Т248, 9С552, 9С920–1 или 9У91. Также на кадрах показаны автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами.

[ + – ] Сравнение кадров с "Искандерами"

Расследователи допустили, что они могут использоваться для перевозки длинных, около 7 м, ракет комплекса.

В частности, их можно увидеть на кадре из эфира российского телеканала "Звезда", где с дрона были сняты ракетные комплексы.

На еще одном видео, уже от 11 января, также продемонстрированы кунги и автопоезда.

Однако в этом случаи они были нагружены контейнеры, в которых, по мнению журналистов, могут перевозиться ракеты комплекса "Искандер".

"Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно", — говорится в публикации.

Расследователи уточнили, что эти бригады, которые входят в состав российских 36-й и 35-й армий, имеют "Искандеры" на вооружении. При этом в комментариях под одним из видео проект обнаружил упоминание о том, что военная техника направляется "в Украину".

[ + – ] Комментарии под одним из видео с переброской техники / Скриншот: CIT

Также журналисты предположили, что передвижение бригад Восточного округа может означать переброску "значительных сил дислоцированных там армий", а не отдельных батальонно-тактических групп.

Тем временем Министерство обороны РФ объяснило передвижение техники "внезапной проверкой боеготовности" в рамках подготовки к учениям "Восток-2022", которые пройдут только в сентябре этого года.

"Можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями", — отметили расследователи.

Напомним, 15 января украинская разведка сообщила, что в неподконтрольной правительству Горловке Донецкой области произошла утечка химикатов на заводе "Стирол" и РФ может использовать это как повод для вторжения в Украину.

Также ГУР поделилось сведениями о том, что Россия проводит проверку боеготовности оккупантов на Донбассе.