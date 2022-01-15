На заводе "Стирол" утечка химикатов - это может стать поводом для вторжения РФ, - разведка

Согласно информации военной разведки, с 14 января на горловском предприятии идет выброс аммиака в окружающую среду. Москва может обвинить в техногенной катастрофе Украину.

Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозят во временно оккупированную Горловку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Согласно информации разведчиков, 14 января в Горловке на "Концерн Стирол" привезли емкости с аммиаком. Из-за нарушения герметичности из них в воздух выходят отравляющие вещества.

Как подчеркивают в ГУР МО, вызванная действиями российскими оккупантами техногенная катастрофа может использоваться для обвинения Украины в применении химических веществ. Исходя из этого РФ может использовать утечку как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

Завод "Стирол" — это большое предприятие химической промышленности в Горловке. Специализируется на производстве минеральных удобрений, аммиака, селитры, полистирола. Из-за оккупации находится под управлением оккупантов 1-го армейского корпуса РФ (Донецк).

Напомним, согласно данным разведки РФ планирует провокации в Приднестровье. А по данным американской разведки, РФ подготовила группу боевиков для провокации вторжения в Украину. После диверсий РФ может вторгнуться в Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Также разведка сообщала, что РФ проводит проверку боеготовности оккупантов на Донбассе.