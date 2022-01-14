Россия проводит проверку боеготовности оккупантов на Донбассе, - разведка

Кремль отправил комиссию из Южного военного округа, который проверит боевую и мобилизационную готовность оккупационных формирований.

Командование Вооруженных сил России проводит проверку готовности российско-оккупационных сил на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, с начала недели комиссия 8 армии Южного военного округа РФ начала масштабные проверки боевой и мобилизационной готовности 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. Таким образом Россия усиливает контроль по положению дел в соединениях и частях оккупационных формирований в зоне ООС.

Отдельные части и подразделение, согласно информации разведчиков, выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой поддержки. В том числе со стрельбами из танков, боевых машин, артиллерии и минометных рассчетов.

Российские военные также проверяют запасы и условия сохранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, завезенных с РФ для формирования мобилизационного резерва.

Напомним, в разведке США заявляют, что России нужен лишь повод, чтобы начать вторжение в Украину. По информации СМИ, Москва перебрасывает к границам с Украиной боевую авиацию.

Ранее сообщалось, что РФ усилила оккупантов в зоне ООС снайперскими парами и дополнительными элементами разведки.