Росія проводить перевірку боєздатності окупантів на Донбасі, — розвідка

Кремль відправив комісію з Південного військового округу, яка перевірить бойову та мобілізаційну готовність окупаційних формувань.

Командування Збройних сил Росії здійснює перевірку готовності російсько-окупаційних сил на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, з початку тижня комісія 8 армії Південного військового округу РФ розпочала масштабні перевірки бойової та мобілізаційної готовності 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів. Таким чином Росія посилює контроль за станом справ у з'єднаннях і частинах окупаційних формувань у зоні ООС.

Окремі частини та підрозділ, згідно з інформацією розвідників, виведені на полігони для занять із тактичної, інженерної та вогневої підтримки. У тому числі зі стрільбами з танків, бойових машин, артилерії та мінометних розрахунків.

Російські військові також перевіряють запаси й умови збереження озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених із РФ для формування мобілізаційного резерву.

Нагадаємо, в розвідці США заявляють, що Росії потрібен лише привід, щоб почати вторгнення в Україну. За інформацією ЗМІ, Москва перекидає до кордонів із Україною бойову авіацію.

Раніше повідомлялося, що РФ посилила окупантів у зоні ООС снайперськими парами та додатковими елементами розвідки.