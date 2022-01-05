РФ посилила снайперами окупантів у зоні ООС на період новорічних свят, — розвідка

Росія посилює окупаційні формування додатковими елементами розвідки та навчанням своїми кадровими військовими.

Головне управління розвідки Міноборони України фіксує посилення сил окупантів у зоні ООС. Про це повідомляє сайт оборонного відомства.

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За інформацією розвідки, командування Збройних сил РФ продовжує утримувати окупаційні частини оперативного угруповання готовності до застосування на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Зокрема, на період новорічних свят РФ посилила позиції 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів особовим складом і засобами вогневої поразки. Крім цього, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення та збільшили кількість снайперських пар.

Керівництво російської армії проводить навчання з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у 2021 році внаслідок обстрілів окупантів загинуло 79 українських військових. Ця кількість майже вдвічі більша, ніж у 2020 році, коли загинуло 49 воїнів.

Раніше розвідка повідомила, що Росія посилила постачання зброї, БПЛА й озброєння окупантам для підготовки снайперів та інших вузькоспрямованих спеціалістів.