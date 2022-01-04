2021 року кількість загиблих бійців майже подвоїлася: 79 воїнів проти 49

2020 року кількість поранених бійців становила 335 осіб, а 2021 — 263. Кількість небойових втрат Генштаб за 2021 рік публікувати не став.

У 2021 році внаслідок бойових дій у зоні ООС загинуло 79 воїнів Збройних сил України. Останній із них загинув 31 грудня, а перший — 11 січня. Фокус порівняв кількість загиблих у 2020 та 2021 роках.

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Втрати у 2020 році

У 2020 році, за даними Генштабу ЗСУ, загинуло 49 українських військових. Четверо з них загинуло вже після "повного та всеосяжного припинення вогню" 27 липня.

335 бійців ЗСУ отримали поранення, із них 18 після припинення вогню.

Кількість небойових втрат (хвороби, самогубство, нещасні випадки) в зоні ООС становить 70 осіб.

Кількість загиблих бійців у 2021 році

У 2021 році кількість загиблих військових становила 79 людей. Станом на 23 грудня 2021 року поранено 263 українських бійців.

На запит "Новинарні" в Генштабі не вказали даних про небойові втрати в ЗСУ за 2021 рік із морально-психологічних причин.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. За інформацією розслідувачів, масштаби перекидання вже перевершили весняні. За словами голови комітету розвідки Конгресу США, ймовірність вторгнення РФ в Україні є вкрай високою, тому потрібно вводити санкції дуже високого рівня.