Безпрецедентні масштаби. Росія продовжує стягувати війська до кордонів України (відео)

За інформацією розслідувачів, Росія може бути готова до наступу вже за кілька тижнів. Масштаби перекидання вже перевершили весняні.

Росія продовжує перекидати ешелони з військовою технікою до Брянської області, що межує з Україною. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Зокрема, 2 січня було зафіксовано ешелон у селищі Бабиніне (Калузька область). Він попрямував залізничною гілкою Калуга-Сухиничи-Брянськ-Новозибків, що за 40-50 км від України.

[ + – ] Переміщення військ до Брянської області

Якість зйомки дуже погана, але у складі явно присутні військові вантажівки.

[ + – ] Відео ешелону військ РФ

30 грудня також у Брянській області був зафіксований склад зі спецмашинами для перевезення легкозаймистими рідинами. Він також прямує до Брянської області поблизу України.

[ + – ] Склад зі спецмашинами

[ + – ] Перекидання військ

Як пишуть розслідувачі Citieam, переміщення військ РФ до Нового року досягло безпрецедентних масштабів. Найімовірніше, Москва вже стягнула війська більше, ніж навесні. Росія перекинула:

41 загальновійськову армію

58 загальновійськову армію

1 гвардійську танкову армію

2 гвардійську загальновійськову армію

6 загальновійськову армію

Також можливе залучення сухопутного компонента Північного флоту. Перекидаються танки, артилерія та засоби ППО.

"Це викликає значні побоювання, що наказ про початок операції на підконтрольній території України може надійти найближчими тижнями", — зазначають розслідувачі.

Проте проти цього каже мала кількість десантних військ біля кордонів з Україною, що може говорити або про немасштабну операцію, або про неготовність до наступу. Також не спостерігається мобілізація усередині Росії.

Нагадаємо, за словами голови комітету розвідки Конгресу США, ймовірність вторгнення РФ в Україні є вкрай високою, тому потрібно вводити санкції дуже високого рівня.

У ЗМІ також писали, що Росія може перетворити українські АЕС на зброю.