Ймовірність вторгнення РФ в Україну є вкрай високою, — голова комітету розвідки Конгресу США

Адам Шіфф вважає, що країни-союзники мають запровадити проти РФ санкції дуже високого рівня. Можливо, навіть персональні обмеження проти Володимира Путіна.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф заявив, що лише жорсткі санкції можуть завадити Росії вторгнутися до України. Він прокоментував ситуацію у програмі "Face the Nation" на телеканалі CBS.

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Американський конгресмен вважає "дуже ймовірним" вторгнення Росії в Україну, яке можна зупинити виключно санкційними заходами такого рівня, з яким Кремль ще не стикався. Він додав, що країни-союзники можуть запровадити обмеження особисто проти президента Володимира Путіна, проте секторальні санкції будуть набагато ефективнішими.

"Я побоююся, що Путін ймовірно вторгнеться. Чесно кажучи, я досі не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він безперечно налаштований на це, якщо ми не зможемо переконати його у зворотному", — підкреслив Адам Шіфф. — "Я думаю, що наші союзники повинні твердо дотримуватися цього принципу. Росії необхідно зрозуміти, що в цьому ми єдині".

Член Палати представників упевнений, що вторгнення може мати неприємні наслідки для Росії, оскільки до НАТО приєднаються інші країни. Завдяки цьому сили Альянсу виявляться набагато ближчими до Москви, ніж раніше, і Кремлю це точно не сподобається.

"Я також думаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що, якщо вони дійсно вторгнуться, це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Більше активів НАТО виявиться ближче до Росії. Це викликає ефект протилежний тому, що намагається досягти Путін", — пояснив політик.

Цього тижня президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна, що США запровадять серйозні санкції у разі нападу Росії. Глави держав запланували переговори, проте міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підлив масла у вогонь і заявив:

"Якщо Захід продовжить свою агресивну лінію, Росія буде змушена вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз для безпеки нашої країни".

У грудні Росія вимагає, щоб НАТО виключила будь-яку можливість вступу України в організацію в обмін на гарантії взаємної безпеки. Крім того, МЗС РФ зажадали припинити розширення Альянсу та не готувати країни третього світу до розміщення ядерної зброї. Натомість РФ обіцяє не розгортати ракети для поразки країн-учасників, вирішувати всі суперечки мирним шляхом і не створювати умов, які можуть спричинити загрозу.

У Міноборони України вважають, що Росія вимагає не приймати Україну до НАТО для загострення переговорів. Як заявила замміністра Ганна Маляр, Володимир Путін висуває нові вимоги, щоб отримати більше вигоди внаслідок політичних торгів.