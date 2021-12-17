НАТО не має розширюватися. РФ запропонувала Заходу гарантії взаємної безпеки

У російському МЗС вимагають виключити включення України до Північноатлантичного Альянсу, припинити військову діяльність у країнах-партнерах, а також взаємно прибрати ядерну зброю з третіх країн.

У Кремлі запропонували країнам НАТО та США проект договору про безпеку, у якому вимагають унеможливити вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

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У документі наведено низку вимог до Заходу, зокрема країни НАТО мають припинити будь-яку військову діяльність на територію України, а також інших країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

У МЗС РФ звинуватили НАТО в посиленні військової присутності та розвитку військової інфраструктури в Східній Європі та країнах Балтії. Руйнується архітектура європейської безпеки та норми міжнародного права. Тому в РФ вимагають:

Виключити розширення НАТО та приєднання до нього України та країн колишнього СРСР Закріпити домовленість про мирне вирішення всіх суперечок між РФ і НАТО Взаємно не розгортати ракети малої та середньої дальності в районах, які дозволять вражати територію одне одного Не використовувати США територію інших країн для підготовки чи нападу одне на одного разом із РФ НАТО й РФ повинні дати зобов'язання не створювати умов, які можуть спричинити загрозу США та Росія зобов'язуються не репетирувати на навчаннях відпрацювання ядерних ударів Росія та США зобов'язуються не готувати неядерні країни до застосування ядерної зброї НАТО й РФ не розглядають одне одного як противників Росія та Сполучені штати не розгортатимуть ядерну зброю за кордоном, а все розгорнуте повернуть на свою територію та знищать інфраструктуру для неї поза своїми територіями Відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії Росія пропонує НАТО не розміщувати військових за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року, тобто до включення до Альянсу країн типу Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, у НАТО попередили РФ про дорогі наслідки в разі подальшої агресії проти України. А питання вступу нашої країни до Альянсу — питання виключно України та 30 союзників.

На думку секретаря РНБО Данілова, 92 тисячі військових РФ не вистачить для вторгнення, для цього потрібно 500-600 тисяч людей.