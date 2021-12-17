НАТО не має розширюватися. РФ запропонувала Заходу гарантії взаємної безпеки
У російському МЗС вимагають виключити включення України до Північноатлантичного Альянсу, припинити військову діяльність у країнах-партнерах, а також взаємно прибрати ядерну зброю з третіх країн.
У Кремлі запропонували країнам НАТО та США проект договору про безпеку, у якому вимагають унеможливити вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.
У документі наведено низку вимог до Заходу, зокрема країни НАТО мають припинити будь-яку військову діяльність на територію України, а також інших країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.
У МЗС РФ звинуватили НАТО в посиленні військової присутності та розвитку військової інфраструктури в Східній Європі та країнах Балтії. Руйнується архітектура європейської безпеки та норми міжнародного права. Тому в РФ вимагають:
- Виключити розширення НАТО та приєднання до нього України та країн колишнього СРСР
- Закріпити домовленість про мирне вирішення всіх суперечок між РФ і НАТО
- Взаємно не розгортати ракети малої та середньої дальності в районах, які дозволять вражати територію одне одного
- Не використовувати США територію інших країн для підготовки чи нападу одне на одного разом із РФ
- НАТО й РФ повинні дати зобов'язання не створювати умов, які можуть спричинити загрозу
- США та Росія зобов'язуються не репетирувати на навчаннях відпрацювання ядерних ударів
- Росія та США зобов'язуються не готувати неядерні країни до застосування ядерної зброї
- НАТО й РФ не розглядають одне одного як противників
- Росія та Сполучені штати не розгортатимуть ядерну зброю за кордоном, а все розгорнуте повернуть на свою територію та знищать інфраструктуру для неї поза своїми територіями
- Відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії
- Росія пропонує НАТО не розміщувати військових за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року, тобто до включення до Альянсу країн типу Польщі та країн Балтії.
Нагадаємо, у НАТО попередили РФ про дорогі наслідки в разі подальшої агресії проти України. А питання вступу нашої країни до Альянсу — питання виключно України та 30 союзників.
На думку секретаря РНБО Данілова, 92 тисячі військових РФ не вистачить для вторгнення, для цього потрібно 500-600 тисяч людей.