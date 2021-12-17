НАТО не должно расширяться. РФ предложила Западу гарантии взаимной безопасности

В российском МИДе требуют исключить включение Украины в Североатлантический Альянс, прекратить военную деятельность в странах-партнерах, а также взаимно убрать ядерное оружие из третьих стран.

В Кремле предложили странам НАТО и США проект договора о безопасности, в котором требуют исключить возможность вступления Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В документе указаны ряд требований к Западу, в частности страны НАТО должны прекратить любую военную деятельность на территорию Украины, а также других стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

В МИД РФ обвинили НАТО в усилении военного присутствия и развития военной инфраструктуры в Восточной Европе и странах Балтии. Разрушается архитектура европейской безопасности и нормы международного права. Поэтому в РФ требуют:

Исключить расширение НАТО и присоединение к нему Украины и стран бывшего СССР Закрепить договоренность о мирном решении всех споров между РФ и НАТО Взаимно не развертывать ракеты малой и средней дальности в районах, которые позволят поражать территорию друг друга Не использовать США территорию других стран для подготовки или нападения друг на друга вместе с РФ НАТО и РФ должны дать обязательство не создавать условий, которые могут вызывать угрозу США и Россия обязуются не репетировать на учениях отработку ядерных ударов Россия и США обязуются не подготавливать неядерные страны к применению ядерного оружия НАТО и РФ не рассматривают друг друга как противников Россия и Соединенные штаты не будут разворачивать ядерное оружие за рубежом, а все развернутое вернуть на свою территорию и уничтожить инфраструктуру для него вне своих территорий Отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Кавказа и Центральной Азии Россия предлагает НАТО не размещать военных за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, то есть до включения в Альянс стран по типу Польши и стран Балтии.

Напомним, в НАТО предупредили РФ о дорогих последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины. А вопрос вступление нашей страны в Альянс — вопрос исключительно Украины и 30 союзников.

По мнению секретаря СНБО Данилова, 92 тысяч военных РФ не хватит для вторжения, для этого требуется 500-600 тысяч людей.