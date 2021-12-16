92 000 российских войск у границ Украины не достаточно для вторжения, — Данилов

По мнению секретаря СНБО, для этого России потребуется увеличить численность солдат до 500-600 тысяч.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для полномасштабного вторжения в Украину России понадобится больше войск. РФ сосредоточила 92 000 военнослужащих возле украинских границ, на для вторжения потребуется гораздо больше, сообщил Данилов в интервью изданию Reuters.

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Секретарь убежден, что России потребуется около 500-600 тысяч военнослужащих у границ, для того чтобы "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления". При этом он добавил, что Москва может в кратчайшие сроки увеличить численность войск для начала вторжения — для этого ей понадобится 24 часа.

Также Данилов отметил, что после разговора американского президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря, было замечено некоторое увеличение числа военнослужащих, однако не настолько критично, чтобы можно было с уверенностью сказать — "вот оно, это вторжение произойдет сейчас".

В то же время, генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос считает, что российская армия значительно сильнее и тренированнее, чем может показаться, и это нельзя недооценивать.

"Еще до войны множество российских офицеров под видом туристов приезжали в Украину и ездили по тем маршрутам, по которым они будут продвигаться при повышении уровня агрессии", — отметил Кривонос в интервью "Радио НВ".

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов убежден в том, что в случае военного вторжения России Западные страны готовы поддержать Украину. Ключевыми союзниками в этом, по его мнению, являются США, Канада и Великобритания.

В то же время Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границе Евросоюз не станет оказывать военную поддержку Украине, поскольку у ЕС "нет военного альянса с Украиной".