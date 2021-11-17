ЕС не окажет военную помощь в случае обострения ситуации на российско-украинской границе

В документе об ассоциации, отметил представитель ЕС Жозеп Боррель, нет договоренности о создании военного альянса между странами ЕС и Украиной.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границе ЕС не будет оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщает "Укринформ".

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Во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны Боррель отметил, что ЕС намерен действовать в таких же рамках своих полномочий, что и в начале российско-украинской войны.

"У нас нет военного альянса с Украиной," — сказал представитель ЕС, упомянув при этом, что в подписанном документе об ассоциации Украины и ЕС нет пункта о создании военного альянса.

Между тем Боррель заверил, что Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую и финансово-экономическую поддержку со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью ICTV рассказал о перспективах вступления Украины в Евросоюз. По его словам, Украина могла стать членом ЕС, если бы окончательное решение об интеграции принимали отдельные европейские политики.

Во время проведения саммита Украина-ЕС в Киеве стороны подписали документ об Общем авиационном пространстве. Для этого украинская авиация должна перейти на европейские стандарты в отношении прав пассажиров, безопасности и защиты окружающей среды.