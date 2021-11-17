ЄС не надасть військову допомогу в разі загострення ситуації на російсько-українському кордоні

У документі про асоціацію, зазначив представник ЄС Жозеп Боррель, немає домовленості щодо створення військового альянсу між країнами ЄС і Україною.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в разі загострення ситуації на російсько-українському кордоні ЄС не надаватиме Україні військову допомогу. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Під час пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із питань оборони Боррель зазначив, що ЄС має намір діяти в таких самих межах своїх повноважень, що й на початку російсько-української війни.

"У нас немає військового альянсу з Україною", — сказав представник ЄС, згадавши при цьому, що в підписаному документі про асоціацію України та ЄС немає пункту про створення військового альянсу.

Тим часом Боррель запевнив, що Україна може розраховувати на політичну, дипломатичну та фінансово-економічну підтримку з боку ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ICTV розповів про перспективи вступу України до Євросоюзу. За його словами, Україна могла стати членом ЄС, якби остаточне рішення щодо інтеграції ухвалювали окремі європейські політики.

Під час проведення саміту Україна — ЄС у Києві сторони підписали документ про Спільний авіаційний простір. Для цього українська авіація має перейти на європейські стандарти щодо прав пасажирів, безпеки та захисту навколишнього середовища.