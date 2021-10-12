Саміт Україна-ЄС: які важливі угоди підписали в Києві

Один з документів передбачає створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що дозволить європейським авіакомпаніям здійснювати внутрішні рейси в нашій країні.

В рамках 23-го саміту Україна-ЄС, який проходить в Києві, влада підписала ряд документів з європейськими топ-чиновниками. Про це йдеться на сайті голови держави.

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Угода про "відкрите небо"

Було підписано угоду між Україною та Європейським Союзом та його країнами-членами про Спільний авіаційний простір.

У документі на 130 сторінок описані вимоги до української авіації по перехід на європейські стандарти щодо прав пасажирів, захисту навколишнього середовища, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом. Тепер будь-яка країна Євросоюзу може призначати будь-якого перевізника для польотів в Україну, і європейські борти отримали право здійснювати внутрішні перевезення в нашій країні.

"Через вісім років нарешті підписано Угоду про Спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів і ширша географія подорожей", — прокоментував Володимир Зеленський підписання документа.

[ + – ] Угода про відкрите небо Фото: Кабмин

Угода про асоціацію України з програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe

Між Україною, ЄС і Європейським співтовариством з атомної енергетики підписано Угоду про участь Києва в Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" і Програмі з досліджень Європейської спільноти з атомної енергії (2021-2025).

Документ забезпечить правову базу для співробітництва в науковій і науково-технічній сфері і забезпечить необхідні кроки для інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

Угода про участь України в програмі Creative Europe

Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина і віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель підписали Угоду між Україною та Євросоюзом про участь в програмі "Креативна Європа" (2021-2027).

Програма "Креативна Європа" спрямована на підтримку і посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного і аудіовізуального сектору, а також розвиток і просування культурного та мовного розмаїття на території Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві стартував 23-й саміт Україна-ЄС, за підсумками якого Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляєн і Шарль Мішелем буде підписана підсумкова декларація.

Також Фокус розповідав, що "Енергоатом" і Westinghouse Electric підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Вартість проєкту становить 30 млрд доларів, і документ передбачає в майбутньому будівництво ще чотирьох енергоблоків.