Саммит Украина-ЕС: какие важные соглашения подписали в Киеве

Один из документов предусматривает создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, что позволит европейским авиакомпаниям осуществлять внутренние рейсы в нашей стране.

В рамках 23-го саммита Украина-ЕС, который проходит в Киеве, власти подписали ряд документов с европейскими топ-чиновниками. Об этом говорится на сайте главы государства.

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Соглашение про "открытое небо"

Было подписано соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его странами-членами про Общее авиационное пространство.

В документе на 130 страниц описаны требования к украинской авиации по переходу на европейские стандарты в отношении прав пассажиров, защиты окружающей среды, авиационной безопасности, управления воздушным движением. Теперь любая страна Евросоюза может назначать любого перевозчика для полетов в Украину, и европейские борта получили право осуществлять внутренние перевозки в нашей стране.

"Через восемь лет наконец подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов Европейского Союза. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий", — прокомментировал Владимир Зеленский подписание документа.

[ + – ] Соглашение про открытое небо Фото: Кабмин

Соглашение об ассоциации Украины с программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe

Между Украиной, ЕС и Европейским сообществом по атомной энергетике подписано Соглашение об участии Киева в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и Программе по исследованиям Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025).

Документ обеспечит правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере и обеспечит необходимые шаги для интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.

Соглашение об участии Украины в программе Creative Europe

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подписали Соглашение между Украиной и Евросоюзом об участии в программе "Креативная Европа" (2021-2027).

Программа "Креативная Европа" направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия на территории Европы.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве стартовал 23-й саммит Украина-ЕС, по итогам которого Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляен и Шарль Мишелем будет подписана итоговая декларация.

Также Фокус рассказывал, что "Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали соглашение о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Стоимость проекта составляет 30 млрд долларов, и документ предусматривает в будущем строительство еще четырех энергоблоков.