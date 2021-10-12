В Киеве стартовал саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и еврочиновников (фото, видео)

В Офисе президента анонсировали подписание ряда документов между Украиной и Евросоюзом, а по окончанию саммита состоится общая пресс-конференция.

Утром, 12 октября, в Киеве стартовал 23-й саммит Украина-ЕС, заседание которого открыли президент Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал европейских топ-чиновников в Мариинском дворце.

По данным пресс-службы, в рамках 23-го саммита Украина-ЕС планируется подписание ряда документов между Украиной и Евросоюзом: соглашения об общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программу Creative Europe.

Как пишет издание Европейская правда, в ходе саммита объявят о поддержке Европейского Союза, что должно привлечь 6,5 млрд евро инвестиций в Украину.

По результатам саммита Украина-ЕС Владимир Зеленский, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен примут совместную декларацию, а также дадут пресс-конференцию для представителей СМИ.

[ + – ] 23-й саммит Украина-ЕС в Киеве

В своем Twitter-аккаунте Владимир Зеленский выразил уверенность, что сегодняшний диалог в рамках саммита Украина-ЕС будет плодотворным.

"Рад приветствовать Урсулу фон дер Ляен и Шарля Мишеля в Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", — написал глава государства в Twitter.

[ + – ] Открытие 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили подготовку к предстоящему саммиту Нормандской четверки, который, по их мнению, позволит достигнуть договоренностей по установлению мира на Донбассе.

Также Фокус рассказывал, что Минцифры похвастается своими победами на саммите в Лиссабоне. На веб-саммите, который будет проходить в Португалии с 1 по 4 ноября, Украина покажет Дія City и другие украинские IT-проекты.