"Теперь не просто зрители". Минцифры похвастается победами на веб-саммите в Лиссабоне

Министр Михаил Федоров решил показать всему миру Дія City, который запустят в 2022 году, и другие украинские IT-проекты.

С 1 по 4 ноября Украина впервые официально покажет свои технологические достижения на веб-саммите (Web Summit) в Лиссабоне. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Facebook.

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Web Summit — это одна из крупнейших IT-конференций, на которой обсуждают последние тренды, разработки и стартапы. На этот раз там появится и украинский стенд. По словам Михаила Федорова, Украина может предложить другим странам цифровые услуги, инновационные проекты и информационные технологии. В частности, Минцифра готова похвастаться такими проектами, как "е-Резидентство" и рынок виртуальных активов, а также рассчитывает привлечь иностранных инвесторов.

"В Португалии 14 украинских команд представят свои стартапы инвесторам, а я на одной из площадок Web Summit расскажу о достижениях Украины в цифровизации за последние два года. Презентую мобильный приложение и портал "Дія", а также другие продукты экосистемы", — заявил чиновник.

Отдельно Михаил Федоров выделил "Дія City", который планируют запустить в 2022 году. Как заявил министр, проект позволит создать для украинского IT-сектора одну из лучших налоговых систем. Он добавил, что сейчас в этой сфере работает около 220 тысяч специалистах, и потребность в работниках постоянно растет благодаря интенсивному развитию отрасли.

"Круто, что в этом году мы получили возможность презентовать свои победы и видение развития технологического мира. Мы теперь здесь не просто зрители, но и активные участники", — подчеркнул Федоров в своей публикации.

В Web Summit 2021, который состоится на Altice Arena, примут участие более 1200 спикеров: основателей и руководителей компаний, авторитетных экспертов, представителей стартапов, инвесторов, журналистов. Всего запланировано 22 этапа, среди которых сцена с живыми демонстрациями новых IT-продуктов от начинающих разработчиков.

Ранее Михаил Федоров предложил руководству Google услуги украинских редакторов. Глава Минцифры обсудил с IT-гигантами проблемы с подбором рекомендаций в YouTube, который часто показывает украинцам российский контент. По его словам, независимые эксперты из Украины могли бы отбирать контент.

Михаил Федоров также сообщал, что Минцифры пресекло кражу бюджетных денег на покупке ноутбуков для учителей. Сотрудники ведомства вместе с СБУ и Минобразования обнаружили коррупционную схему, в рамках которой мошенники предлагали назначить победителями тендеров "нужные" предприятия в обмен на многомиллионные "откаты".