Откаты не прокатили. Минцифры пресекло кражу миллионов гривен на ноутбуках для учителей

Все тендеры по закупке техники пересмотрят из-за мошенников, которые предлагали заранее определить победителей в обмен на вознаграждение.

Министерство цифровой трансформации, Служба безопасности Украины и Министерство образования выявили коррупционную схему в программе "Ноутбук каждому учителю". Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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Глава Минцифры заявил, что мошенники под видом представителей правительства предлагали заранее выбрать победителей тендеров по закупкам ноутбуков в разных областях ради получения "откатов" на миллионы гривен. В связи с этим Кабмин отправил все конкурсы на повторную экспертизу. В течении ближайших семи дней специалисты будут проверять документы.

"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", — подчеркнул Михаил Федоров.

Он добавил, что чиновники расскажут больше деталей о коррупционной схеме во время брифинга, который состоится в понедельник, 13 сентября. Согласно анонсу на сайте, онлайн-мероприятии выступят сам Михаил Федоров, а также исполняющий обязанности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк и замглавы МОН Артур Селецкий.

Ранее Фокус уже писал о субвенции "Ноубук каждому учителю" — это государственная программа, призванная обеспечить педагогов по всей Украине компьютерами и доступом к интернету, чтобы процесс обучения стал более доступным и продвинутым. Только в 2021 году Минцифры запланировала передать ноутбуки более 60 тысячам учителей, за распределением можно следить при помощи специальной карты на официальном сайте. Первые результаты конкурса должны были объявить в октябре.

На эту инициативу из государственного бюджета выделили 980 млн гривен. Согласно приказу Минобразования, государство будет закупать ноутбуки по 20 тысяч гривен каждый — такую стоимость установили после анализа рынка и консультаций с поставщиками. Часть средств придется доплатить местным бюджетам в зависимости от количества населения — до 30% для Киева и до 5% для небольших удаленных населенных пунктов.

Писали также, что глава Минцифры Михаил Федоров предложил Google услуги украинских специалистов. Во время визита в США министр встретился с вице-президентом американской корпорации и отметил, что поисковая система предлагает жителям Украины российский контент, что неприемлемо в условиях войны. По его мнению, ситуацию смогут исправить независимые редакторы.