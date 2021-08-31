Глава Минцифры Федоров предложил руководству Google услуги украинских редакторов

Минцифры обратилось с просьбой к Google добавить Украину в перечень стран, чьи талантливые специалисты могут пользоваться сервисом YouTube Shorts.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе визита в США встретился с вице-президентом корпорации Google. Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам министра, на встрече в Вашингтоне обсуждалось дальнейшее сотрудничество Google с Украиной и проблемы с подбором рекомендаций контента для главной страницы украинских YouTube Music и YouTube.

Михаил Федоров напомнил, что в данный момент пользователям из Украины система автоматически рекомендует российский проект, а в условиях войны на Донбассе такая политика недопустима. Минцифры предложило вице-президенту Google Карату Бхатия привлечь к этой процедуре независимых украинских редакторов, которые бы занимались подбором контента для пользователей.

Во время встречи также поднимались вопросы об оптимизации сотрудничества с сервисом "Дія" и возможности украинцам пользоваться фондом YouTube Shorts. Как известно, эта специальная программа поддерживает специалистов и креаторов в период с 2021 по 2022 год.

"Объем фонда — $100 млн. Авторы самых популярных и виральних роликов смогут зарабатывать от $100 до $10 000. В Украине очень развита креативная индустрия. Мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств. Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео мировых звезд, например, Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире", — продолжил Федоров по итогам встречи в Вашингтоне.

На портале Минцифры напоминают, что Украина и Google сотрудничают с 2019 года, а одним из проектов является образовательный сериал "Инструменты Google", с помощью которого 46 тысяч госчиновников смогли улучшить свои цифровые навыки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вступил в силу закон о "налоге на Facebook". Этот закон обяжет зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Авторы законопроекта рассчитывают, что "налог на Facebook" принесет в бюджет Украины до 3 млрд гривен.

Также Фокус рассказывал, что Google обязали оплатить штраф в 1 млн гривен. Антимонопольный комитет выписал штраф украинской дочке "Google" штраф за непредоставление информации в расследовании.