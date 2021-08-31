Глава Мінцифри Федоров запропонував керівництву Google послуги українських редакторів

Мінцифри звернулося з проханням до Google додати Україну до переліку країн, чиї талановиті фахівці можуть користуватися сервісом YouTube Shorts.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час візиту в США зустрівся з віцепрезидентом корпорації Google. Про це глава Мінцифри повідомив у своєму Telegram.

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За словами міністра, на зустрічі у Вашингтоні обговорювалося подальше співробітництво Google з Україною і проблеми з підбором рекомендацій контенту для головної сторінки українських YouTube Music і YouTube.

Михайло Федоров нагадав, що нині користувачам з України система автоматично рекомендує російський проект, а в умовах війни на Донбасі така політика неприпустима. Мінцифри запропонувало віцепрезиденту Google Карату Бхатія залучити до цієї процедури незалежних українських редакторів, які б займалися підбором контенту для користувачів.

Під час зустрічі також порушувалися питання про оптимізацію співпраці з сервісом "Дія" та можливості українцям користуватися фондом YouTube Shorts. Як відомо, ця спеціальна програма підтримує фахівців і кріейторів у період з 2021 по 2022 рік.

"Обсяг фонду — $100 млн. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від $100 до $10 000. В Україні дуже розвинена креативна індустрія. Ми маємо велику кількість рекламних і маркетингових агентств. Наші режисери отримують нагороди за українські фільми. Кліпмейкери знімають відео світових зірок, наприклад, Coldplay, рекламу для таких компаній, як Apple, і високо цінуються у всьому світі", — продовжив Федоров за підсумками зустрічі у Вашингтоні.

На порталі Мінцифри нагадують, що Україна і Google співпрацюють з 2019 року, а одним з проектів є освітній серіал "Інструменти Google", за допомогою якого 46 тисяч держчиновників змогли поліпшити свої цифрові навички.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні набув чинності закон про "податок на Facebook". Цей закон зобов'яже закордонні технологічні компанії, що надають послуги на території України, платити ПДВ (20%). Автори законопроекту розраховують, що "податок на Facebook" принесе в бюджет України до 3 млрд гривень.

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