Набрав чинності закон про "податок на Facebook": хто його повинен платити

Від реалізації закону, за словами його ініціаторів, Україна може отримувати в рік до 3 млрд грн.

Сьогодні, 2 липня, набрав чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу, повʼязаних з постачанням електронних послуг фізичним особам. Неофіційно його називають законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".

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Цей закон зобовʼязує закордонні технологічні компанії, що надають послуги на території України, платити ПДВ (20%). Подібний податок ці компанії платять у 83 країнах світу.

За словами ініціатора законопроекту глави фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, це допоможе Україні отримувати в бюджет до 3 млрд грн щорічно.

Відповідно до закону, електронними послугами є:

завантаження фільмів, книг, журналів;.

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПО;

рекламні послуги в інтернеті;

Від податку звільнені такі постачальники електронних послуг:

українські компанії;

навчальні заклади;

освітні портали.

Ідентифікувати одержувача електронних послуг будуть так:

за місцем знаходження провайдера;

по мобільному коду країни SIM-карти;

за IP-адресою;

за банківськими реквізитами.

Закон визначає процес реєстрації компанії-нерезидента як платника податків, встановлює базу, терміни сплати податку, подання податкової звітності, порядок оскарження рішень регулятора.

ПДВ сплачується в доларах або євро.

Всі процедури для платника податків проходитимуть дистанційно — через спеціальний сервіс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про прийняття закону про "податок на Facebook". Перед цим детально розповідалося про те, як буде працювати закон.