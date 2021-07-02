Набрав чинності закон про "податок на Facebook": хто його повинен платити
Від реалізації закону, за словами його ініціаторів, Україна може отримувати в рік до 3 млрд грн.
Сьогодні, 2 липня, набрав чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу, повʼязаних з постачанням електронних послуг фізичним особам. Неофіційно його називають законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".
Цей закон зобовʼязує закордонні технологічні компанії, що надають послуги на території України, платити ПДВ (20%). Подібний податок ці компанії платять у 83 країнах світу.
За словами ініціатора законопроекту глави фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, це допоможе Україні отримувати в бюджет до 3 млрд грн щорічно.
Відповідно до закону, електронними послугами є:
- завантаження фільмів, книг, журналів;.
- доступ до баз даних;
- доступ до телевізійних каналів;
- доступ до електронних ресурсів;
- послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);
- хмарні послуги;
- надання ПО;
- рекламні послуги в інтернеті;
Від податку звільнені такі постачальники електронних послуг:
- українські компанії;
- навчальні заклади;
- освітні портали.
Ідентифікувати одержувача електронних послуг будуть так:
- за місцем знаходження провайдера;
- по мобільному коду країни SIM-карти;
- за IP-адресою;
- за банківськими реквізитами.
Закон визначає процес реєстрації компанії-нерезидента як платника податків, встановлює базу, терміни сплати податку, подання податкової звітності, порядок оскарження рішень регулятора.
ПДВ сплачується в доларах або євро.
Всі процедури для платника податків проходитимуть дистанційно — через спеціальний сервіс.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про прийняття закону про "податок на Facebook". Перед цим детально розповідалося про те, як буде працювати закон.