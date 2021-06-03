Верховна Рада ухвалила законопроект про "податок на Facebook"

Техногіганти будуть платити ПДВ до держбюджету України.

Сьогодні, 3 липня 2021 року, Верховна Рада України у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №4184, який зобов'яже закордонні технологічні компанії, що працюють в Україні, платити ПДВ.

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Про це у своєму telegram-каналі повідомив ініціатор законопроекту Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з інформацією пресслужба Ради, законопроект підтримали 283 народних депутати.

Цей закон посприяє поповненню державного бюджету за рахунок оподаткування тих підприємств-нерезидентів, які надають фізичним особам електронні послуги на території України. Також буде розроблено сервіс, який спростить документообіг та комунікацію компаній з регулятором.

Податок на додану вартість будуть платити тільки юридичні особи. Фізосіб це не торкнеться.

Згідно з документом, електронними послугами будуть вважатися:

Завантажені фільми, книги, журнали. Доступ до баз даних. Доступ до електронних ресурсів. Послуги дистанційного навчання. Хмарні послуги. Надання ПЗ. Рекламні послуги в Інтернеті.

Послуги служб визначаються декількома способами:

за місцеперебуванням провайдера,

за мобільним кодом країни SIM-карти,

за IP-адресою,

за банківськими реквізитами.

Документ також регулює процес реєстрації компанії-нерезидента як платника податків, визначає базу, терміни сплати податку, подання податкової звітності, оскарження рішень регулятора, передбачає сплату ПДВ у валюті. Усі процедури для платника податків будуть проходити дистанційно — через спеціальний сервіс.

Податок на виготовлення і/або виробництво реклами для технокомпаній-нерезидентів буде скасовано.

Детальніше про те, як буде працювати закон, ви зможете прочитати в нашому матеріалі Верховна Рада розгляне законопроект про "податок на Facebook": що потрібно знати компаніям і користувачам.