UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Верховная Рада приняла законопроект о "налоге на Facebook"

380
налог, Facebook

Техногиганты будут платить НДС в госбюджет Украины.

Сегодня, 3 июля 2021 года, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №4184, который обяжет зарубежные технологические компании, работающие в Украине, платить НДС.

Об этом в своем telegram-канале сообщил инициатор законопроекта Данил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно информации пресс-служба Рады, законопроект поддержали 283 народных депутата.

Данный закон поспособствует пополнению государственного бюджета за счет налогообложения тех компаний-нерезидентов, которые предоставляют физическим лицам электронные услуги на территории Украины. Также будет разработан сервис, который упростит документооборот и коммуникацию компаний с регулятором.

Налог на добавленную стоимость будут платить только юридические лица. Физлиц это не коснется.

Согласно документу, электронными услугами будут считаться:

  1. Загруженные фильмы, книги, журналы.
  2. Доступ к базам данных.
  3. Доступ к электронным ресурсам.
  4. Услуги дистанционного обучения.
  5. Облачные услуги.
  6. Предоставление ПО.
  7. Рекламные услуги в Интернете.

Поставки услуг будут определяться несколькими способами:

  • по местонахождению провайдера,
  • по мобильному коду страны SIM-карты,
  • по IP-адресу,
  • по банковским реквизитам.

Документ также регулирует процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений регулятора, предусматривает уплату НДС в валюте. Все процедуры для налогоплательщика будут проходить дистанционно — через специальный сервис.

Налог на изготовление и/или производство рекламы для технокомпаний-нерезидентов будет отмене.

Подробнее о том, как будет работать закон вы сможете прочесть в нашем материале Верховная Рада рассмотрит законопроект о "налоге на Facebook": что нужно знать компаниям и пользователям.