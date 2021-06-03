Верховная Рада приняла законопроект о "налоге на Facebook"
Техногиганты будут платить НДС в госбюджет Украины.
Сегодня, 3 июля 2021 года, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №4184, который обяжет зарубежные технологические компании, работающие в Украине, платить НДС.
Об этом в своем telegram-канале сообщил инициатор законопроекта Данил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Согласно информации пресс-служба Рады, законопроект поддержали 283 народных депутата.
Данный закон поспособствует пополнению государственного бюджета за счет налогообложения тех компаний-нерезидентов, которые предоставляют физическим лицам электронные услуги на территории Украины. Также будет разработан сервис, который упростит документооборот и коммуникацию компаний с регулятором.
Налог на добавленную стоимость будут платить только юридические лица. Физлиц это не коснется.
Согласно документу, электронными услугами будут считаться:
- Загруженные фильмы, книги, журналы.
- Доступ к базам данных.
- Доступ к электронным ресурсам.
- Услуги дистанционного обучения.
- Облачные услуги.
- Предоставление ПО.
- Рекламные услуги в Интернете.
Поставки услуг будут определяться несколькими способами:
- по местонахождению провайдера,
- по мобильному коду страны SIM-карты,
- по IP-адресу,
- по банковским реквизитам.
Документ также регулирует процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений регулятора, предусматривает уплату НДС в валюте. Все процедуры для налогоплательщика будут проходить дистанционно — через специальный сервис.
Налог на изготовление и/или производство рекламы для технокомпаний-нерезидентов будет отмене.
Подробнее о том, как будет работать закон вы сможете прочесть в нашем материале Верховная Рада рассмотрит законопроект о "налоге на Facebook": что нужно знать компаниям и пользователям.