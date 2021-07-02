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Украина

Вступил в силу закон о "налоге на Facebook": кто его должен платить

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Фото: 24 канал

От реализации закона, по словам его инициаторов, Украина может получить в год до 3 млрд грн.

Сегодня, 2 июля, вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам. Неофициально его называют законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".

Этот закон обязывает зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Подобный налог эти компании платят в 83 странах мира. 

По словам инициатора законопроекта главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, это поможет Украине получать в бюджет до 3 млрд грн ежегодно.

Согласно закону, электронными услугами являются:

  • загрузка фильмов, книг, журналов;.
  • доступ к базам данных;
  • доступ к телевизионным каналам;
  • доступ к электронным ресурсам;
  • услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);
  • облачные услуги;
  • предоставление ПО;
  • рекламные услуги в интернете;

От налога освобождены такие поставщики электронных услуг:

  • украинские компании;
  • учебные заведения;
  • образовательные порталы.

Идентифицировать получателя электронных услуг будут так:

  • по месту нахождения провайдера;
  • по мобильному коду страны SIM-карты;
  • по IP-адресу;
  • по банковским реквизитам.
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Закон определяет процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, устанавливает базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, порядок обжалования решений регулятора.

НДС уплачивается в долларах или евро.

Все процедуры для налогоплательщика будут проходить дистанционно — через специальный сервис.

Напомним, ранее Фокус писал о принятии закона о "налоге на Facebook". Перед этим подробно рассказывалось о том, как будет работать закон.