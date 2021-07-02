Вступил в силу закон о "налоге на Facebook": кто его должен платить
От реализации закона, по словам его инициаторов, Украина может получить в год до 3 млрд грн.
Сегодня, 2 июля, вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам. Неофициально его называют законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".
Этот закон обязывает зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Подобный налог эти компании платят в 83 странах мира.
По словам инициатора законопроекта главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, это поможет Украине получать в бюджет до 3 млрд грн ежегодно.
Согласно закону, электронными услугами являются:
- загрузка фильмов, книг, журналов;.
- доступ к базам данных;
- доступ к телевизионным каналам;
- доступ к электронным ресурсам;
- услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);
- облачные услуги;
- предоставление ПО;
- рекламные услуги в интернете;
От налога освобождены такие поставщики электронных услуг:
- украинские компании;
- учебные заведения;
- образовательные порталы.
Идентифицировать получателя электронных услуг будут так:
- по месту нахождения провайдера;
- по мобильному коду страны SIM-карты;
- по IP-адресу;
- по банковским реквизитам.
Закон определяет процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, устанавливает базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, порядок обжалования решений регулятора.
НДС уплачивается в долларах или евро.
Все процедуры для налогоплательщика будут проходить дистанционно — через специальный сервис.
Напомним, ранее Фокус писал о принятии закона о "налоге на Facebook". Перед этим подробно рассказывалось о том, как будет работать закон.