Без труда и физкультуры: для учителей до конца 2021 года закупят 61 тысячу ноутбуков

Закупки будут производиться с обязательным частичным финансированием из местных бюджетов. Учителям труда и физкультуры закупаемые ноутбуки не положены.

Министерства цифровой трансформации и образования в этом году планируют обеспечить ноутбуками 61 тыс. учителей. В госбюджете-2021 заложен 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 во время образовательного процесса в школах. Основная часть этой суммы – 980 млн грн – предназначена для приобретения ноутбуков, которые нужны учителям для дистанционного обучения.

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В приказе МОН указаны требования к технике. Ожидаемая стоимость одного ноутбука – 20,4 тыс. грн. Она рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.

"МОН и Минцифры подготовили письмо-разъяснение для областей, в котором четко написано, как реализовать эту субвенцию", – отметил министр образования Сергей Шкарлет.

Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% – за счет субвенции, 30% – за счет местных бюджетов для Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тыс.;

90% – за счет субвенции, 10% – за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения менее 40 тыс.;

95% – за счет субвенции, 5% – за счет местных бюджетов для сел, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Процесс закупок можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан сказала, что в октябре ожидаются результаты первых торгов, подведение итогов по ценам и необходимому количеству ноутбуков, а в ноябре 2021 года будут подведены результаты последнего этапа торгов.

Заместитель министра образования Артур Селецкий заверил, что все области уже получили субвенции на закупку ноутбуков и начинают процесс распределения полученных средств.

"Некоторые области уже начинают закупку. Еще вчера у нас были заявки на 6,5 тыс. компьютеров, а уже сегодня 8 тыс.", – сказал он.

Распределение закупленных ноутбуков будут производить областные администрации между школами, в которых персональных компьютеров меньше, чем педагогических работников. В первой очереди стоят школы, где учеников не меньше 250, и опорные школы, где не менее 200 учеников. Во второй очереди – школы, где учеников не меньше 100.

Учителям труда и физкультуры закупаемые ноутбуки не положены.

Напомним, Минобразования и Минцифры сообщили о запуске мобильного приложения "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО), которое обеспечит школьникам 5–11 классов доступ со смартфонов к размещенным на одноименной платформе учебным материалам.

Харьковская и Сумская ОГА разослали районным чиновником со сферы образования и директорам школ письма с предложением привлечь учебные заведения к участию в конкурсе "Лучшая туалетная комната 2021 года".