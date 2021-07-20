Без праці та фізкультури: для вчителів до кінця 2021 року закуплять 61 тисячу ноутбуків

Закупівлі будуть здійснюватися з обов'язковим частковим фінансуванням із місцевих бюджетів. Учителі праці та фізкультури ноутбуки, які закуповують, не отримають.

Міністерства цифрової трансформації та освіти в цьому році планують забезпечити ноутбуками 61 тис. вчителів. У держбюджеті-2021 закладено 1 млрд грн на боротьбу з COVID-19 під час освітнього процесу в школах. Основна частина цієї суми — 980 млн грн — призначена для придбання ноутбуків, які потрібні вчителям для дистанційного навчання.

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У наказі МОН вказані вимоги до техніки. Очікувана вартість одного ноутбука — 20,4 тис. грн. Вона розрахована за результатами консультацій із вендорами і після аналізу ринку.

"МОН і Мінціфри підготували лист-розʼяснення для областей, у якому чітко написано, як реалізувати цю субвенцію", — зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Використовувати субвенцію можна буде на основі співфінансування:

70% — за рахунок субвенції, 30% — за рахунок місцевих бюджетів для Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тис.;

90% — за рахунок субвенції, 10% — за рахунок місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення менше 40 тис.;

95% — за рахунок субвенції, 5% — за рахунок місцевих бюджетів для сіл, гірських населених пунктів і міст на лінії зіткнення.

Процес закупівель можна буде відстежувати за допомогою спеціального дашборда.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан сказала, що в жовтні очікуються результати перших торгів, підведення підсумків за цінами та необхідній кількості ноутбуків, а в листопаді 2021 року буде підбито результати останнього етапу торгів.

Заступник міністра освіти Артур Селецький запевнив, що всі області вже отримали субвенції на закупівлю ноутбуків та починають процес розподілу отриманих коштів.

"Деякі області вже починають закупівлю. Ще вчора у нас були заявки на 6,5 тис. компʼютерів, а вже сьогодні 8 тис.", — сказав він.

Розподіл закуплених ноутбуків будуть виконувати обласні адміністрації між школами, у яких персональних компʼютерів менше, ніж педагогічних працівників. У першій черзі стоять школи, де учнів не менше 250, й опорні школи, де не менше 200 учнів. У другій черзі — школи, де учнів не менше 100.

Учителям праці та фізкультури ноутбуки не купуватимутьі.

Нагадаємо, Міносвіти і Мінціфри повідомили про запуск мобільної програми "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО), яка забезпечить школярам 5-11 класів доступ зі смартфонів до розміщених на однойменній платформі навчальних матеріалів.

Харківська та Сумська ОДА розіслали районним чиновникам зі сфери освіти та директорам шкіл листи з пропозицією залучити навчальні заклади до участі в конкурсі "Краща туалетна кімната 2021 року".