Відкати не прокотили. Мінцифри попередило крадіжку мільйонів гривень на ноутбуках для вчителів

Всі тендери із закупівлі техніки перевірять через шахраїв, які пропонували заздалегідь визначити переможців в обмін на винагороду.

Міністерство цифровий трансформації, Служба безпеки України та Міністерство освіти і науки виявили корупційну схему в програмі "Ноутбук кожному вчителю". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров.

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Керівник Мінціфри заявив, що шахраї під виглядом представників уряду пропонували заздалегідь вибрати переможців тендерів із закупівель ноутбуків в різних областях заради отримання "відкатів" на мільйони гривень. У зв'язку з цим Кабмін відправив всі конкурси на повторну експертизу. Протягом найближчих семи днів фахівці будуть перевіряти документи.

"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" з тендерними закупівлями, але так, як раніше, вже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси і справедливі умови", — підкреслив Михайло Федоров.

Він додав, що чиновники розкажуть більше деталей про корупційну схему під час брифінгу, який відбудеться в понеділок, 13 вересня. Згідно з анонсом на сайті, на онлайн-заході виступлять сам Михайло Федоров, а також виконуючий обов'язки керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк і заступник голови МОН Артур Селецький.

Раніше Фокус вже писав про субвенцію "Ноубук кожному вчителю" — це державна програма, покликана забезпечити педагогів по всій Україні комп'ютерами та доступом до інтернету, щоб процес навчання став більш доступним і просунутим. Тільки в 2021 році Мінціфри запланувала передати ноутбуки понад 60 тисячам вчителів, за розподілом можна стежити за допомогою спеціальної карти на офіційному сайті. Перші результати конкурсу мали оголосити в жовтні.

На цю ініціативу з державного бюджету виділили 980 млн гривень. Згідно з наказом Міносвіти, держава закуповуватиме ноутбуки по 20 тисяч гривень кожен — таку вартість встановили після аналізу ринку і консультацій з постачальниками. Частина коштів доведеться доплатити місцевим бюджетам в залежності від кількості населення — до 30% для Києва і до 5% для невеликих віддалених населених пунктів.

Писали також, що глава Мінціфри Михайло Федоров запропонував Google послуги українських фахівців. Під час візиту в США міністр зустрівся з віце-президентом американської корпорації і зазначив, що пошукова система пропонує жителям України російський контент, що є неприйнятним в умовах війни. На його думку, ситуацію зможуть виправити незалежні редактори.