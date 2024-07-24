Спека "вбиває" смартфони та ноутбуки: п'ять простих правил, як уберегти їх від поломки

Користувач повинен зробити все можливе, щоб електроніка не перегрівалася і не підпадала під прямий вплив сонячних променів.

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Як відомо, електроніка може погано працювати і навіть вийти з ладу через високу температуру навколишнього середовища. Видання How to geek поділилося рекомендаціями щодо того, як уберегти гаджети від спеки.

Провітрювання приміщень

Влітку пристрої схильні до перегріву, оскільки на них впливає температура навколишнього середовища і нагрівання акумулятора під час роботи. Тому варто зберігати і використовувати техніку в добре провітрюваному або кондиціонованому приміщенні. Прохолодне повітря в кімнаті полегшує розсіювання тепла, і гаджетам стає простіше працювати.

Правильне використання зарядки

Зарядка генерує додаткове тепло, внаслідок чого пристрої нагріваються під час під'єднання до мережі, особливо в теплому приміщенні. Якщо смартфон або ноутбук використовуються під час заряджання, вони виділяють додаткове тепло, яке об'єднується з теплом від заряджання, що ускладнює розсіювання накопиченого тепла пристроєм у спекотному середовищі.

Заряджати смартфони потрібно правильно Фото: Getty Images

Зняття чохла зі смартфона

Чохли для телефонів захищають їх від подряпин, бруду та пилу. Однак вони можуть діяти як ізолятори, утримуючи тепло всередині, що може призвести до перегріву пристрою. Якщо зняти чохол, то це забезпечить кращий потік повітря, що дасть змогу смартфону ефективно охолоджуватися.

Уникнення прямих джерел тепла

Джерела тепла підвищують температуру навколишнього середовища, через що ноутбукам і смартфонам стає складніше розсіювати тепло, що може призвести до їхнього перегріву. Хоча вдома легко уникати використання деяких джерел тепла, як-от духовки, плити та радіатори, слід бути обережними з сонячним теплом. Не варто ставити ноутбук на підвіконня, перебуваючи на пляжі, не варто класти смартфон на тапчан.

Контроль температури гаджетів

Коли пристрій перегрівається, це може спричинити термічне навантаження на процесор, акумулятор та інші важливі компоненти, що може завдати шкоди телефону або ноутбуку. Крім того, більшість пристроїв автоматично вимикаються, коли їхня внутрішня температура перевищує безпечні межі, що призводить до втрати незбережених даних.

Якщо гаджет починає перегріватися, краще зберегти інформацію та вимкнути його на деякий час. Щоб захистити незбережені дані та запобігти пошкодженню системи через занадто високі температури, вкрай важливо розпізнавати ранні ознаки перегріву. Крім фізичного відчуття, що пристрій нагрівається, є й інші чинники: падіння продуктивності, зависання або несподіваний збій застосунків тощо.

Раніше ми писали про найкращі смартфони літа 2024, які витримують сильну спеку. Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Ultra, Poco F6 Pro і Motorola Edge 50 Pro відмінно впоралися з яскравим освітленням і температурою +30 градусів Цельсія.