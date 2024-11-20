Конфіскували квартиру площею 100 кв. м в Одесі: актор Машков отримав заочний вирок

Російського актора Володимира Машкова заочно засудили за пропаганду війни. Він закликав атакувати цивільну інфраструктуру України, героїзував злочинні угруповання на окупованих територіях і відверто підтримував політику Путіна.

Російського актора Володимира Машкова заочно засудили до 10 років позбавлення волі за підтримку війни РФ проти України та прокремлівську пропаганду. Також у нього конфіскували квартиру на узбережжі Одеси. Про це 20 листопада повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі СБУ у Вінницькій області зібрали докази, на підставі яких Машкову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110) і пропаганда війни (ст. 436).

Судовий розгляд провели in absentia (за відсутності обвинуваченого). Актор наразі перебуває у РФ. Суд визнав актора винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав російський актор Володимир Машков, який вихваляє війну РФ проти України", — заявили в СБУ.

Крім того, в актора-путініста конфісковано квартиру площею 100 кв. м в елітному районі Одеси на березі моря.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти нашої держави", — сказали в пресслужбі відомства.

Володимира Машкова заочно засудили до 10 років позбавлення волі Фото: СБУ

В СБУ нагадали, що в грудні 2023 року Машков був співголовою "виборчого штабу" Володимира Путіна на так званих "виборах" президента РФ. Окрім регіонів Росії, актор відвідував тимчасово окуповані території України та пропагував кремлівську ідеологію. Також він героїзував злочинні окупаційні угруповання.

Машков часто виступає на масових заходах, де відкрито схвалює повномасштабне вторгнення РФ до України та закликає продовжувати масовані атаки по українській цивільній інфраструктурі, зазначають в СБУ.

Володимира Машкова засудили за пропаганду: що він говорив про війну

Зазначимо, про підозру Володимиру Машкову повідомляли 16 березня цього року. В СБУ повідомляли, що актор відверто підтримує політику Путіна і війну проти України.

За рік до того Машкову вже оголошували про підозру за трьома статтями ККУ. В СБУ зазначали, що підозрюваний публікував на своєму Telegram-каналі та сторінці в Instagram дописи, якими прославляв дії Кремля в Україні, а також у численних інтерв'ю та виступах в ефірах пропагандистських російських каналів закликав "приєднати" Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу РФ.

Нагадаємо також, 14 листопада СБУ вручила підозру у держзраді народному депутату України Євгенію Шевченку. Повідомлялося, що нардеп поширював фейки та налагоджував "схеми" у Білорусі.

15 листопада нардепа Шевченка відправили в СІЗО до 11 січня 2025 року.