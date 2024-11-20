Конфисковали квартиру площадью 100 кв м в Одессе: актер Машков получил заочный приговор

Российского актера Владимира Машкова заочно осудили за пропаганду войны. Он призывал атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, героизировал преступные группировки на оккупированных территориях и откровенно поддерживал политику Путина.

Российского актера Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за поддержку войны РФ против Украины и прокремлевскую пропаганду. Также у него конфисковали квартиру на побережье Одессы. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи СБУ в Винницкой области собрали доказательства, на основании которых Машкову сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) и пропаганда войны (ст. 436).

Судебное разбирательство провели in absentia (в отсутствие обвиняемого). Актер сейчас находится в РФ. Суд признал актера виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков, который восхваляет войну РФ против Украины", — заявили в СБУ.

Кроме того, у актера-путиниста конфискована квартира площадью 100 кв. м в элитном районе Одессы на берегу моря.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности за преступления против нашего государства", — сказали в пресс-службе ведомства.

Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы Фото: СБУ

В СБУ напомнили, что в декабре 2023 года Машков был сопредседателем "избирательного штаба" Владимира Путина на так называемых "выборах" президента РФ. Кроме регионов России, актер посещал временно оккупированные территории Украины и пропагандировал кремлевскую идеологию. Также он героизировал преступные оккупационные группировки.

Машков часто выступает на массовых мероприятиях, где открыто одобряет полномасштабное вторжение РФ в Украину и призывает продолжать массированные атаки по украинской гражданской инфраструктуре, отмечают в СБУ.

Владимира Машкова осудили за пропаганду: что он говорил о войне

Отметим, о подозрении Владимиру Машкову сообщали 16 марта этого года. В СБУ сообщали, что актер откровенно поддерживает политику Путина и войну против Украины.

За год до того Машкову уже объявляли о подозрении по трем статьям УКУ. В СБУ отмечали, что подозреваемый публиковал на своем Telegram-канале и странице в Instagram сообщения, которыми прославлял действия Кремля в Украине, а также в многочисленных интервью и выступлениях в эфирах пропагандистских российских каналов призывал "присоединить" Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в состав РФ.

Напомним также, 14 ноября СБУ вручила подозрение в госизмене народному депутату Украины Евгению Шевченко. Сообщалось, что нардеп распространял фейки и налаживал "схемы" в Беларуси.

15 ноября нардепа Шевченко отправили в СИЗО до 11 января 2025 года.