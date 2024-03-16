СБУ объявила о подозрении известному российскому актеру

Актер откровенно поддерживает политику Путина и призывает граждан России воевать против украинцев. Год назад актеру уже объявляли о подозрении по трем статьям УКУ.

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Служба безопасности Украины объявила о подозрении 60-летнему советскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову. Такую информацию обнародовали на официальной странице учреждения.

В частности, известно, что актеру инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны).

Работники СБУ собрала необходимое количество доказательств против актера, который является сторонником путинского режима, он занимается агрессивной пропагандой военных действий на территории Украины, часто фигурирует, как главный хедлайнер на акциях посвященных поддержке войны в Украине.

В декабре 2023 года актер Машков стал главой "избирательного штаба" Путина на выборах 2024 года, таким образом подтвердив поддержку военных действий против Украины.

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На этой "должности" Машков стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы кремля.

"По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, которые воюют против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории нашего государства. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины. В основном такие пропагандистские выступления рашиста происходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями"", — говорят в СБУ.

Сейчас СБУ имеет достаточно доказательств против актера. Стоит отметить, что в мае 2023 года Машкову уже было объявлено о подозрении по трем статьям УКУ. По этим фактам уже было направлено обвинительный акт в суд.

Однако, поскольку актер находился на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинского народа.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак собралась получать паспорт РФ, — росСМИ. Кроме этого, Фокус писал, звезда "Черного ворона" выстрелил в коллегу по съемочной площадке.