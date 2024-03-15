"Было психологически тяжело": звезда "Черного ворона" выстрелил в коллегу по съемочной площадке

Патроны в оружие были ненастоящими, но режиссер все равно подошел к Владимиру Ращуку и спросил, все ли у него хорошо. Актер, который помимо профессиональной деятельности защищает Украину на фронте, объяснил, что послужило причиной такого поступка.

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Актер Владимир Ращук во время съемок фильма "Позывной Тамада" во время съемок фильма рефлекторно выстрелил в артиста, игравшего оккупанта. Об этом Ращук рассказал в комментарии журналистам ТСН.

По словам актера, после фронта ему тяжело было перестроится на работу на съемочной площадке. В сценарии военной трагикомедии есть эпизод, где один из главных героев вступает в перестрелку с российскими военными и убивает одного из оккупантов. Во время съемок Владимир Ращук, увидев боковым зрением фигуру в форме ВС РФ, повернулся к нему и автоматически выстрелил.

"Во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься", — поделился с журналистами Ращук.

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Он добавил, что во время съемок столкнулся еще с одним неприятным моментом: актеру, который на съемочную площадку пришел с передовой, странно видеть украинцев, до сих пор не понимающих, что в стране идет полномасштабная война. Владимир Ращук охарактеризовал этих людей, как оторванных от реальности.

"Это очень необычно, иногда болезненно. Потому что иногда на проектах видишь тех, кто до сих пор оторван от реальности", — сказал он.

Звезда киноленты "Черный ворон" также посоветовал всем украинцам в дополнении к своей основной профессии овладевать военным делом.

Ранее Фокус сообщал, что актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс на съемках фильма в США. Звезда Голливуда, игравший роль бандита в фильме, выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Алек Болдуин ранил Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. По дороге в больницу украинка скончалась от полученного ранения.