Смертельное кино. Самые известные трагедии на съемочной площадке

Съемки фильмов часто оборачиваются для актеров не только серьезными травмами. В истории кино есть примеры, когда некоторые из них погибали в результате трагической случайности.

Пока весь мир обсуждает трагедию, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, Фокус решил собрать истории с других съемок, на которых актеры и члены съемочной команды получили серьезные травмы или погибли.

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"Волшебник страны Оз" (1939)

Актриса Маргарет Хэмилтон сыграла в знаменитой киносказке Злую ведьму Запада. Она не только воплотила на экране один из самых запоминающихся злодейских образов, но и пострадала на съемках. В сцене с исчезновением ведьмы огонь, который в результате взрыва вырывается из неисправного потайного люка, обжег Хэмилтон лицо и руки. С ожогами третьей степени она шесть недель вынуждена была провести на лечении в больнице, а затем и дома, после чего вернулась к работе. Известно, что во время восстановления ее навещала исполнительница роли Дороти Джуди Гарленд.

После лечения Маргарет отказалась работать с огнем. Подавать в суд из-за произошедшего она не стала.

"Я не буду подавать в суд, потому что знаю, как работает этот бизнес. Я вернусь к работе при одном условии — больше никаких фейерверков", – говорила она.

В свою очередь, руководство студии MGM вырезало из картины несколько сцен с Гамильтон, поскольку та играла настолько убедительно, что могла серьезно напугать маленьких зрителей.

[ + – ] Взрыв из-за несправного потайного люка обжег Маргарет Хэмилтон лицо и руки

"Сумеречная зона" (1983)

На съемках фильма "Сумеречная зона" погибли сразу трое актеров: 53-летний Виктор (Вик) Морроу и двое детей – Май-Ка Динь Ле (7 лет) и Рене Шин-И Чен (6 лет).

Несчастный случай произошел во время ночных съемок в округе Вентура, Калифорния, между Санта-Кларита и Пиру. Морроу играл роль Билла Коннора, расиста, которого переносят в прошлое и помещают в различные ситуации, где он становится одним из тех, кого презирал: евреем, жертвой Холокоста, чернокожим, спасающимся от Ку-клукс-клана, вьетнамским мужчиной, которого преследуют американские солдаты.

Морроу, Ле и Чен снимали сцену из фильма о Вьетнаме, в которой их персонажи пытаются убежать по воде от преследующего их вертолета армии США из заброшенной вьетнамской деревни. Вертолет завис на высоте примерно 25 футов (7,6 метра) над ними, когда пиротехнические взрывы повредили его хвостовой винт, из-за чего он упал в воду, причем как раз в то место, где находился Морроу с детьми. Актер и один из малышей были обезглавлены винтом вертолета, второй ребенок тоже погиб.

После трагедии режиссеры Джон Лэндис и Стивен Спилберг, а также пилот вертолета Дорси Уинго предстали перед судом. В результате длительных заседаний с них сняли обвинения в угрозе жизни несовершеннолетних и непредумышленном убийстве. Родители детей-актеров также подали в суд, однако дело решили в досудебном порядке, выплатив компенсации, сумма которых не разглашается.

Дети Вика Морроу тоже предъявили иск, но согласились взять деньги и не доводить дело до разбирательств.

После случившегося Лэндис и Спилберг рассорились и разорвали дружбу, а Голливуд пересмотрел правила съемок детей в ночных сценах с большим количеством спецэффектов.

Кадры трагедии в фильм не вошли, однако записи есть в Сети. Сцены смерти актера и детей были включены в запрещенный в Великобритании мондо-фильм "Лики смерти".

Осторожно, видео содержит трагические сцены.

[ + – ] Гибель Вика Морроу и двух детей-актеров была зафиксирована, но не попала в основной фильм

"Ворон" (1994)

В контексте с трагедией на съемочной площадке "Раста" ("Ржавчина") очень часто вспоминается убийство сына Брюса Ли, 28-летнего Брендона.

Снимать картину по мотивам графического романа о суровом возмездии Эрика Дрейвена, вернувшегося с того света, чтобы наказать убийц своей девушки, начали 1 февраля, в день рождения Брендона, который готовился к свадьбе со своей любимой девушкой Элизой. 30 марта она позвонила возлюбленному из Лос-Анджелеса и сообщила, что свадебное кольцо уже готово, и это был их последний разговор.

После полуночи Ли снимался в сцене, где в него стреляет главный антагонист фильма Фанбой. Члены съемочной группы не обратили внимания на то, что в стволе револьвера осталась заглушка, и дали его актеру Майклу Масси. Когда он нажал на курок, заглушка вылетела из пистолета и пробила Брендону живот.

От удара тот начал оседать на пол, и коллеги сначала восхитились тем, как блестяще он вжился в роль, однако когда увидели кровь на полу, поняли, что это не игра.

Заглушка пробила актеру внутренности и застряла в позвоночнике, вызвав обильное кровотечение. Врачи доставили его в клинику Уилмингтона, однако операция не смогла спасти Ли жизнь, и 31 марта он скончался в час дня, не дожив до свадьбы 18 дней.

Масси, стрелявший в Брендона, был в таком шоке, что на целый год вообще пропал из поля зрения. В заключении судмедэксперты и следователи единственной причиной смерти Ли указали "несчастный случай".

Фильм было решено завершить, задействовав дублера, которому с помощью компьютерных технологий наложили лицо Ли. Сцена убийства была переснята. 13 мая 1994 года картина вышла на экраны с посвящением "Брендону и Элизе" и получила оглушительный успех, сделав актера посмертно кумиром целого поколения.

[ + – ] После смерти Брендона Ли сцену убийства пересняли

"Властелин колец. Две крепости" (2002)

В фильме есть эпизод, где Арагорн, роль которого исполнил датско-американский актер Вигго Мортерсен, изо всех сил бьет ногой по шлему, и тот отлетает далеко. В окончательный вариант картины вошел пятый дубль этой сцены, когда Вигго так сильно ударил по шлему, что сломал два пальца ноги, поэтому гнев и боль получились реалистичнее некуда.

Во время съемок трилогии Мортерсен, который, кстати, все трюки выполнял сам, без дублеров, также потерял кусочек переднего зуба после того, как получил удар мечом по лицу.

Во время съемок пострадал и Орландо Блум, сломавший ребро в результате падения с лошади.

[ + – ] Вигго Мортерсен очень убедительно сыграл боль сломав пальцы ног о шлем

"Связной" (2002)

"Связной" – художественный фильм российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, съемки которого стартовали в июле 2002 года, однако так и не были закончены.

Картина должна была рассказать историю наркокурьера Катерины (Анна Дубровская), обладающей мистическими способностями. Ее арестовали во время доставки наркотиков во Владикавказ. Загадочным образом исчезая из тюрьмы, она скитается по городу, знакомится с Арменом (Александр Мезенцев), режиссером театра, который влюбляется в девушку, а затем пытается ее найти. След приводит его к Ильясу, наркокурьеру, на которого работала Катя. Тот готов помочь найти возлюбленную Армена, но требует ответной услуги. Далее события закручиваются в невероятный сюжет, полный опасности и приключений.

Но зрителям не суждено было увидеть новую работу Бодрова-младшего. 20 сентября съемочная группа практически вся погибла в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Всего лавина похоронила под собой около 130 человек, из которой 23 – съемочная группа. Тело Сергея Бодрова-мл так и не нашли, и фанаты еще долго лелеяли надежду, что он каким-то чудом спасся. После трагедии работа над картиной была прекращена.

Отметим, что, по сюжету фильма, из главных героев в конце в живых остаются Катя и Армен Армен. Так случилось, что именно они и выжили, поскольку в день схода лавины не должны были участвовать в съемках и находились далеко от места трагедии. Однако Дубровская долгое время числилась в списках пропавших без вести, так как была во Владикавказе в день трагедии, и улетела утром 20-го числа в Москву играть Дездемону в театре имени Вахтангова.

[ + – ] Кадры со съемок фильма "Связной"

"Готика" (2003)

Холли Берри и Роберт Дауни-младший вместе снимались в триллере Матье Кассовица "Готика". Берри сыграла врача-психиатра Миранду Грей, которая оказалась пациентом в ее собственной психиатрической больнице, а Дауни-младший исполнил роль одного из ее коллег. Персонаж Берри ведет собственное расследование на протяжении всего фильма, и в какой-то момент Дауни-младший должен был физически сдерживать ее во время интенсивной сцены допроса.

Он так вошел в роль, что неправильно согнул руку Берри, сломав ее.

[ + – ] Роберт Дауни-мл сломал руку Холли Берри на съемках фильма ужасов "Готика"

"Он выкрутил мне руку, и мы буквально услышали, как она хрустнула", – вспоминала позже актриса. Из-за травмы съемки приостановили на два месяца, пока рука Берри не зажила.

Роберт Дауни-младший принес свои извинения, подчеркнув, что это была нелепая случайность, и он не собирался калечить партнершу.

"Готика" был первым фильмом, в котором Берри получила травму, но не последним. Она сломала два ребра во время съемок боевика "Джон Уик 3" в 2019 году и еще два других ребра, работая над своим инди-фильмом 2021 года "Ушибы", в котором дебютировала в качестве режиссера.

Напомним, появились новые подробности об убийстве Галины Хатченс, с мужем которой вскоре после трагедии встретился Алек Болдуин.