Оружие было горячим. Новые подробности об убийстве оператора на съемочной площадке "Раста"

Оказалось, что Алек Болдуин сразу понял, что винтовка, из которой он стрелял, была не в порядке

Актер Алек Болдуин не дает комментариев по поводу убийства Галины Хатчинс, а другие члены съемочной группы фильма "Раст" – немного прояснили ситуацию со случайным убийством оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна. Об этом пишет Daily Mail.

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"Почему мне вручили горячее оружие?", — по словам свидетеля спросил 63-летний Алек Болдуин после того, как совершил роковой выстрел в Галину Хатчинс и Джоэля Соузу. Это значит, что выстрел был настоящим, а не холостыми зарядами, как было запланировано.

Компания, занимающаяся производством фильма "Раст" утверждает, что винтовка, из которой стрелял Болдуин была все же заряжена холостыми, которые тоже могут причинить ущерб, но только с очень близкого расстояния.

[ + – ] Съемочная площадка вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

Также стало известно, что режиссер Джоэль Соуза, также получивший ранение, провел всю ночь в больнице, но его выписали. О состоянии его здоровья ничего не известно.

Производственная компания фильма и другие участники съемочной площадки настаивают на том, что пистолет был заряжен холостыми патронами, которые все еще могут быть смертельными, если выстрелить в непосредственной близости.

Семья Брэндона Ли, сына Брюса Ли, также убитого случайный выстрелом из якобы заряженного холостыми пистолета на съемочной площадке "Ворона" в 1993 году, заявила, что "никто не должен быть убит из оружия во время съемок". Напомним, тогда многие утверждали, что пистолет был заряжен холостыми, но во время вскрытия у позвоночника Брендона была обнаружена пуля.

Полиция подтвердила только, что выстрел, убивший Галину Хатчинс, был произведен из винтовки и они проводят расследование.

[ + – ] Съемочная площадка вестерна "Раст"

Майк Тристано, 60-летний оружейник с 30-летним опытом работы в кино заявил, что окончательная ответственность за безопасность оружия на съемочной площадке лежит именно на оружейнике.

"В пистолете должны быть холостые патроны, задача оружейника на съемочной площадке — проверить это перед тем, как передать оружие", — заявил Тристано. Он отметил, что работал с Болдуином в 1998 году и характеризовал актера, как очень "ответственного и настоящего профессионала". "Я был удивлен, когда узнал, что это произошло с Алеком", — отметил оружейник. Он также предположил, что на съемочной площадке произошло следующее: какой-то предмет застрял в стволе винтовки и это неопасно, если не происходит повторный выстрел. Тогда оружие может разорвать и осколками ранить людей, находящихся рядом.

Режиссер Джеймс Ганн написал в соцсетях, что на съемочной площадке "Раста" воплотился его самый большой кошмар. "Я всегда боюсь того, что кто-то будет ранен во время съемок моего фильма", — признался Ганн.

А актриса Дебра Мессинг выступила в защиту Болдуина. "Это не его вина. Ему дали бутафорский пистолет. Он его использовал. Затем произошло катастрофическое событие во время которого Галина погибла, а Джоэл получил ранение. Я молюсь за их семьи", — написала Мессинг.

Актер Пол Шеер отметил, что "огромное количество людей должны были проявить халатность на съемках, чтобы случилась трагедия", и назвал это преступлением.