Зброя була гарячою. Нові подробиці про вбивство оператора на знімальному майданчику "Расту"

Виявилося, що Алек Болдвін відразу зрозумів, що гвинтівка, з якої він стріляв, була не в порядку.

Актор Алек Болдвін не дає коментарів щодо вбивства Галини Гатчінс, а інші члени знімальної групи фільму "Раст" — трохи прояснили ситуацію з випадковим вбивством оператора Галини Гатчінс під час зйомок вестерну. Про це пише Daily Mail.

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"Чому мені вручили гарячу зброю?", — за словами свідка запитав 63-річний Алек Болдвін після того, як зробив фатальний постріл в Галину Гатчінс і Джоеля Соузу. Це означає, що постріл був справжнім, а не холостими зарядами, як було заплановано.

Компанія, що займається виробництвом фільму "Раст" стверджує, що гвинтівка, з якої стріляв Болдвін була все ж заряджена холостими, які теж можуть завдати шкоди, але тільки з дуже близької відстані.

[ + – ] Знімальний майданчик вестерна "Раст" Фото: Santa Fe New Mexican

Також стало відомо, що режисер Джоель Соуза, який також отримав поранення, провів всю ніч у лікарні, але його виписали. Про стан його здоров'я нічого не відомо.

Виробнича компанія фільму та інші учасники знімального майданчика наполягають на тому, що пістолет був заряджений холостими патронами, які все ще можуть бути смертельними, якщо вистрілити зблизька.

Сім'я Брендона Лі, сина Брюса Лі, також убитого випадковим пострілом з нібито зарядженого холостими пістолета на знімальному майданчику "Ворона" у 1993 році, заявила, що "ніхто не мав бути вбитий зі зброї під час зйомок". Нагадаємо, тоді багато хто стверджував, що пістолет був заряджений холостими, але під час розтину біля хребта Брендона була виявлена куля.

Поліція підтвердила тільки, що постріл, який убив Галину Гатчінс, був здійснений з гвинтівки і вони проводять розслідування.

[ + – ] Знімальний майданчик вестерна "Раст"

Майк Трістано, 60-річний зброяр з 30-річним досвідом роботи в кіно заявив, що остаточна відповідальність за безпеку зброї на знімальному майданчику лежить саме на зброярах.

"У пістолеті мають бути холості патрони, завдання зброяра на знімальному майданчику — перевірити це перед тим, як передати зброю", — заявив Трістано. Він зазначив, що працював з Болдвіном у 1998 році і характеризував актора, як дуже "відповідального і справжнього професіонала". "Я був здивований, коли дізнався, що це сталося з Алеком", — зазначив зброяр. Він також припустив, що на знімальному майданчику відбулося наступне: якийсь предмет застряг у стволі гвинтівки і це не небезпечно, якщо не відбувається повторний постріл. Тоді зброю може розірвати і осколками поранити людей, що знаходяться поруч.

Режисер Джеймс Ганн написав у соцмережах, що на знімальному майданчику "Раста" втілився його найбільший кошмар. "Я завжди боюся того, що хтось буде травмований під час зйомок мого фільму", — зізнався Ганн.

А актриса Дебра Мессінг виступила на захист Болдуїна. "Це не його вина. Йому дали бутафорський пістолет. Він його використовував. Потім сталася катастрофічна подія під час якого Галина загинула, а Джоел отримав поранення. Я молюся за їх сім'ї", — написала Мессінг.

Актор Пол Шеєр зазначив, що "величезна кількість людей мали проявити недбалість на зйомках, щоб трапилася трагедія", і назвав це злочином.